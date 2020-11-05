Toplam 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan ismin başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanacağı seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump şu ana kadar 214, Demokrat aday Joe Biden ise 264 delege sayısına ulaştı.

Bu durum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik hayata geçirilmesi planlanan güçlü bir teşvik paketi olasılığını azaltırken, piyasalarda, iklim değişikliğiyle mücadele ve petrol üreticisi İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesi gibi konularda endişeleri artırıyor.

Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan eden Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra Almanya, Avusturya, İspanya ve İtalya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinin de tedbirlerini artırması, piyasalardaki "küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" algısı fiyatların düşüşünde etkili oluyor.

Libya'da, petrol tesisleri ve limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırılmasının ardından tekrar başlayan üretimin piyasalarda oluşturduğu arz fazlası endişesi de fiyatları olumsuz etkileyen diğer faktörler arasında yer alıyor.