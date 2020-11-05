Konut almak isteyenler, 2020 tapu masrafının ne kadar olduğunu ve tapu harcını alıcının mı satıcının mı ödeyeceğini merak ediyor ve gündemde sıkça araştırıyor. Tapu harcının ne kadar olduğu ise evin değerine göre değişiklik gösterir, peki hesaplama işlemi nasıl yapılır? Tapu harcı nereden ve nasıl ödenir? Kasım Aralık 2020 döneminde 250-300 bin TL'ye ev alsam ne kadar tapu harcı öderim? Sorusunun yanıtını ve tapu masrafına dair tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.