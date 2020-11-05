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    • Ekonomi
    • 05.11.2020 12:04
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    • 05.11.2020 12:04
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    Kasım Aralık 2020 döneminde 250-300 bin TL'ye ev alsam ne kadar öderim?

    Arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında Kasım Aralık 2020 döneminde 250-300 bin TL'ye ev alsam ne kadar öderim? Yer alıyor. Ev alanların ve satanların ödemekle yükümlü olduğu tapu harcı ile ilgili bilgiler de gündemde çok fazla sorgulanıyor. Evin kaç TL olduğuna göre ödenen tapu masrafı da değişiyor, değer arttıkça ödenecek miktar da artıyor. Peki nasıl hesaplanıyor? 250-300 bin TL'ye alınan ev için ne kadar tapu harcı ödenir? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Kasım Aralık 2020 döneminde 250-300 bin TL'ye ev alsam ne kadar tapu harcı öderim?

    Konut almak isteyenler, 2020 tapu masrafının ne kadar olduğunu ve tapu harcını alıcının mı satıcının mı ödeyeceğini merak ediyor ve gündemde sıkça araştırıyor. Tapu harcının ne kadar olduğu ise evin değerine göre değişiklik gösterir, peki hesaplama işlemi nasıl yapılır? Tapu harcı nereden ve nasıl ödenir? Kasım Aralık 2020 döneminde 250-300 bin TL'ye ev alsam ne kadar tapu harcı öderim? Sorusunun yanıtını ve tapu masrafına dair tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    Tapu Harcı Nedir?

    Tapu harcı veya tapu masrafı, satışı gerçekleştirilen tüm gayrimenkuller için (konut, iş yeri, arsa, tarla, arazi vb.) tapuda beyan edilen satış bedelinin %4'ü olarak hesaplanan harçtır.

    2020 Tapu Harcı Ne Kadar, Tapu Harcını Kim Öder?

    Tapu harcı bedeli, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça alıcı ve satıcıdan eşit olarak yani her birinden satış bedelinin %2'si oranında tahsil edilir.

    Örneğin 200 bin liralık ev alındığında

    200.000 TL / 1.000 = 200

    200 x 20=4.000 TL

    Alıcı tarafından 4 bin TL ve satıcı tarafından 4 bin TL olmak üzere toplam 8 bin TL tapu harcı ödenir.

    2020 Yılı Tapu Harcı Döner Sermaye Bedeli

    Tapu işlemlerinde döner sermaye bedeli 2020 yılı için döner sermaye hizmet bedeli 157 TL ve ilave hizmet bedeli 21,50 TL olmak üzere toplam 178,50 TL'dir. Bu tutar taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece genel usul olarak alıcı tarafından ödenir.

    Tapu Harcı İndirimi Ne Kadar?

    05.05.2018 tarihinden geçerli olarak Bakanlar Kurulu kararınca binde 40 (yüzde 4) olarak alınan tapu harcını "kat irtifakı veya mülkiyetine sahip" konut ve iş yerlerinde binde 30'a (yüzde 3'e) indiren tapu harcı indirim kararı, 31.12.2019 tarihinde sona erdi. Yani 1 Ocak 2020'den sonra tapu alım satım işlemlerinde alıcı ve satıcı tapu harcı toplamı, binde 40 (yüzde 4) olarak uygulanacak.

    Tapu Harcı Hangi Bankalara Ödenebilir?

    Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve PTT hariç tüm bankların kredi kartı ile tapu harcını Gelir İdaresi'nin online işlemleri üzerinden ödeyebilirsiniz. Tapu harcı ödemesini banka şubesi üzerinden yapacaksanız ancak şu bankaların şubeleri üzerinden ödemeyi yapabilirsiniz:

    Ziraat Bankası

    Ziraat Katılım Bankası

    Halk Bankası

    Vakıflar Bankası

    Vakıf Katılım Bankası

    PTT

    Emlak Katılım Bankası

    Tapu harcı kredi kartı ile ödenir mi?

    Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden online vergi ödeme veznesi aracılığı ile kredi kartı ile ödeme imkanı sunulmaktadır.
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    Haberler Ekonomi Kasım Aralık 2020 döneminde 250-300 bin TL'ye ev alsam ne kadar tapu harcı öderim?