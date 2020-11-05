E-ticarete ilave destek! 2021 yılı girişimcilere yarayacak

Teknoloji geliştirme bölgelerinin idare, Ar-Ge, atölye, kuluçka merkezi binaları ile altyapı inşaatları desteklenecek ve böylece yeni girişimciler için daha fazla uygun alan oluşacak.

Kurumsal şirketlerin ve yöneticilerinin, erken aşama girişimlerine yönelik hızlandırma programlarına katılımını, yatırımcı olmalarını, mentorluk ve sipariş desteği vermelerini özendirecek mekanizmalar geliştirilecek.