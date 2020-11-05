E-ticarete ilave destek! 2021 yılı girişimcilere yarayacak

Yeni yılda KOBİ'lere, girişimcilere verilecek desteklere ilişkin yol haritası çizildi. 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'na göre;
KOBİ ve girişimcilere yönelik yenilikçi finansman imkanları geliştirilecek. Kurumsal ve bireysel girişim sermayesi, kitle fonlaması, etki yatırımcılığı gibi alternatif finansman imkanları güçlendirilecek.
Esnaf ve sanatkarlar Destek Sistemi yenilenerek finansal desteklerin çeşitliliği sağlanacak, uygun koşullu kredi desteklerine devam edilecek. Hazine destekli kullandırılan kredilerde imalat sektörüne, ihracata, markalaşmaya, e-ticarete yönelen esnaf ve sanatkarlara ilave faiz desteği sağlanacak.
Türkıye Girişim Ekosistemi Platformu kurulacak. Platformda; girişim ve kuluçka merkezleri gibi bilgiler yer alacak.
İstanbul, öncelikle bölgesel, sonrasında ise küresel girişimcilik merkezlerinden biri haline getirilecek. Yurt dışından girişim, girişimci ve ekosistem aktörlerinin ülkeye gelmesini cazip kılacak destek ve düzenlemeler içeren Uluslararası İstanbul Girişimcilik Programı başlatılacak. İstanbul Uluslararası Girişimcilik Stratejisi paydaşlarla işbirliği içinde uygulamaya konulacak.
Teknoloji geliştirme bölgelerinin idare, Ar-Ge, atölye, kuluçka merkezi binaları ile altyapı inşaatları desteklenecek ve böylece yeni girişimciler için daha fazla uygun alan oluşacak.
Kurumsal şirketlerin ve yöneticilerinin, erken aşama girişimlerine yönelik hızlandırma programlarına katılımını, yatırımcı olmalarını, mentorluk ve sipariş desteği vermelerini özendirecek mekanizmalar geliştirilecek.