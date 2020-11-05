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    • Ekonomi
    • 05.11.2020 Gazete
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    'ya Ekim ayında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi

    Güvenli ve sağlıklı tatil imkanı sunulan 'ya Ekim ayında gelen Ukraynalı, Kazakistanlı ve Moldovalı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

    Turist sevinci
    Güvenli ve sağlıklı tatil imkanı sunulan 'ya Ekim ayında gelen Ukraynalı, Kazakistanlı ve Moldovalı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Kenti Ekim'de 700 bin 90 turist ziyaret etti. Geçen yıl 72 bin 474 Ukraynalı turistin geldiği kentte, bu yılın aynı ayında 102 bin 117 Ukraynalı tatil yaptı. Geçen yıl 6 bin 668 Kazakistanlı turistin ziyaret ettiği Antalya'ya bu yılın aynı ayında 7 bin 130 Kazakistanlı geldi. Sürpriz yaşanan pazarlardan Moldova'dan ise geçen yıl 3 bin 574, bu yıl Ekim'de 5 bin 880 ziyaretçi geldi. Dünyanın Covid-19 ile mücadele ettiği bir dönemde üç pazarda artış yaşanması sektörde sevince yol açtı.
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    Haberler Ekonomi Antalya'ya Ekim ayında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi