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    • Ekonomi
    • 04.11.2020 14:53
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    • 04.11.2020 14:56
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    Reel efektif döviz kuru endeksi ekimde geriledi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre reel efektif döviz kuru endeksi, ekimde TÜFE bazında 1,65 puan azalarak 60,66'ya indi.

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    Reel efektif döviz kuru endeksi ekimde geriledi

    Reel efektif döviz kuru endeksi, ekimde TÜFE bazında 1,65 puan azalarak 60,66'ya indi.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ekimde bir önceki aya kıyasla 1,65 puan azalarak 60,66'ya düştü. Endeks, eylülde 62,31 düzeyinde bulunuyordu.

    Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,90 puan azalarak 71,45'ten 70,55'e geriledi.

    Türk lirasının değeri, ekimde 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 16,45 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 12,03 puan azaldı.

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