"İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASI GEREKİYOR"

Google'ın genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu ve "genel arama sonuçlarının en üstünde, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vermek suretiyle kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırdığını" iddia eden Soruşturma Heyeti Temsilcisi, şirkete idari para cezası uygulanması gerektiğini söyledi.

Temsilci, Kurul tarafından belirlenecek makul bir süre içinde, metin reklamlarının organik sonuçları pazardan dışlamayacak ölçek veya konumda sunulması, reklam niteliğindeki belirsizliğin, organik sonuçlardan açıkça ayrıştırılacak şekilde giderilmesi ve internet sitelerinin metin reklamı vermesinin organik sıralaması üzerindeki etkilerinin bertaraf edilmesine ilişkin önemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Google'ın kendisine tanınan sürenin en geç 1 ay öncesinde hazırladığı uyum tedbirlerini Kuruma sunması ve ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren 5 yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kuruma rapor sunması yükümlülüklerinin getirilmesini söyleyen Soruşturma Heyeti Temsilcisi, şirketin söz konusu şartların zamanında ve eksiksiz yerine getirmemesi durumunda günlük idari para cezası uygulanması gerektiğini yineledi.