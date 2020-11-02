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    • Ekonomi
    • 02.11.2020 Gazete
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    ’dan emsal işçi kararı

    kendisine 'ispiyoncu' diyen mesai arkadaşıyla kavga eden işçiye kınama cezası verildi. Bir hafta sonra, aynı olay sebebiyle işten çıkartılan işçi soluğu mahkemede aldı.

    Yargıtay’dan emsal işçi kararı
    İşyerinde kendisine 'ispiyoncu' diyen mesai arkadaşıyla kavga eden işçiye kınama cezası verildi. Bir hafta sonra, aynı olay sebebiyle işten çıkartılan işçi soluğu mahkemede aldı.

    İş mahkemesinin tazminat ödenmemesi gerektiğine hükmettiği işçiye müjdeli haber 'dan geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçiye bir eylemi sebebiyle iki ayrı ceza verilemeyeceğini hüküm altına aldı. Oy birliği ile alınan kararda, şöyle denildi: "Aynı eyleme iki ayrı ceza verilemeyeceğinden davacının iş akdinin feshi haksız olup, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken, reddi hatalıdır."
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