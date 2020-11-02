Yargıtay’dan emsal işçi kararı

İşyerinde kendisine 'ispiyoncu' diyen mesai arkadaşıyla kavga eden işçiye kınama cezası verildi. Bir hafta sonra, aynı olay sebebiyle işten çıkartılan işçi soluğu mahkemede aldı.
İş mahkemesinin tazminat ödenmemesi gerektiğine hükmettiği işçiye müjdeli haber Yargıtay'dan geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçiye bir eylemi sebebiyle iki ayrı ceza verilemeyeceğini hüküm altına aldı. Oy birliği ile alınan kararda, şöyle denildi: "Aynı eyleme iki ayrı ceza verilemeyeceğinden davacının iş akdinin feshi haksız olup, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken, reddi hatalıdır."
İş mahkemesinin tazminat ödenmemesi gerektiğine hükmettiği işçiye müjdeli haber Yargıtay'dan geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçiye bir eylemi sebebiyle iki ayrı ceza verilemeyeceğini hüküm altına aldı. Oy birliği ile alınan kararda, şöyle denildi: "Aynı eyleme iki ayrı ceza verilemeyeceğinden davacının iş akdinin feshi haksız olup, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken, reddi hatalıdır."