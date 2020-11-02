Milyonlarca vatandaşa güzel haber geldi! Artık SMS ile haber verilecek! Harekete geçildi

İşverenler, işçiler veya kendi hesabına çalışanlar özellikle vergi, sigorta primi vb. mali yükümlülüklerden kaçınmak, bürokratik işlemlerden kurtulmak amacıyla kayıt dışı ekonomik faaliyette bulunmakta ve elde ettikleri geliri kayıt dışında bırakmaktadırlar. Bu anlamda kayıtdışı çalışmayla mücadele için primlere yakın takip geliyor. Cumhurbaşkanlığı 2021 Yıllık Programı'na göre, özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecek. Programa göre, özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda kendisine bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecek.