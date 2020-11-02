Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Gramla alışveriş

    Dünyanın en pahalı baharatı olan ve kilosu 50 bin lirayı bulan 'safran'; aktarlarda çelik kasalarda saklanıyor, gramlık paketlerde satılıyor.

    Gramla alışveriş
    Dünyanın en pahalı baharatı olan ve kilosu 50 bin lirayı bulan 'safran'; aktarlarda çelik kasalarda saklanıyor, gramlık paketlerde satılıyor. 'da aktarlık yapan Tayyar Çalık, kilosu 50 bin lirayı bulan safranı kasada muhafaza ettiğini belirterek, "Safran gram şeklinde satılır. Tartarken kuyumcuya gidiyoruz; küçük naylon poşetler içerisine koyup, hassas terazi ile tartıyoruz" diye konuştu. Safranın pilavda çok sık kullanılsa da farklı kullanım alanlarının da olduğunu söyleyen Çalık, "Yazı yazmak ya da çay için kullanan müşteriler var" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Gramla alışveriş