Gramla alışveriş

Dünyanın en pahalı baharatı olan ve kilosu 50 bin lirayı bulan 'safran'; aktarlarda çelik kasalarda saklanıyor, gramlık paketlerde satılıyor. Samsun'da aktarlık yapan Tayyar Çalık, kilosu 50 bin lirayı bulan safranı kasada muhafaza ettiğini belirterek, "Safran gram şeklinde satılır. Tartarken kuyumcuya gidiyoruz; küçük naylon poşetler içerisine koyup, hassas terazi ile tartıyoruz" diye konuştu. Safranın pilavda çok sık kullanılsa da farklı kullanım alanlarının da olduğunu söyleyen Çalık, "Yazı yazmak ya da çay için kullanan müşteriler var" dedi.