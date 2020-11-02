Doğru kullan az öde: Doğalgaz faturalarını alacağınız bazı önlemlerle düşük tutabilirsiniz





KAPATMAYIP ISIYI DÜŞÜRÜN

● Camlara film uygulanarak, panjur kullanarak içeriye soğuk girmesi ve ortamdaki ısının dışarı çıkması engellenebilir.

● Kapı ve pencerelerin PVC ya da çift cam olması, menfezlerin kapatılmaması, sıcak su borularının izole edilmesi de önemli.

● Kapı ve pencere kenarlarındaki boşluklar yalıtım bandı veya pencere süngeri ile kaplanmalı.

● Evden kısa süreliğine ayrılacağınız zaman kombinizi tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırın.

● Kombiyi 1 derece düşük sıcaklığa ayarlamanız yüzde 6-7'ye varan oranda doğalgaz tasarrufu yapmanızı sağlar.