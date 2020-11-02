Doğru kullan az öde: Doğalgaz faturalarını alacağınız bazı önlemlerle düşük tutabilirsiniz

Havalar serinlerken, kombiler de çalıştırılmaya başladı. Uzmanlar, doğalgaz faturalarını düşük tutmak için alınabilecek önlemlere dikkat çekti. Tasarruf için doğru kombi kullanımının yanı sıra eşyaların yerleşimi bile önem taşıyor... İşte bazı öneriler:
● Kombi evin büyüklüğüne göre seçilmeli.
● Farklı kombi türleri arasından size en uygun olanı tercih ederek en fazla verimi alabilirsiniz.
● Kombiler yetkili servislere kontrol ettirilmeli, bakımları yapılmalı.
● Kombi basıncı düzenli aralıklarla kontrol edilmeli.
● Radyatörlerde oluşan tıkanıklıklar temizlenmeli, sistemin etkili ve verimli çalışması sağlanmalı.
● Radyatörler 2 yılda bir yetkili tesisatçı tarafından temizlenmeli, suyu boşaltılmalı.
● Radyatörlerİn önüne mobilya, üzerine saksı, çamaşır gibi eşyalar konulmamalı.
● Koltuklar peteklere çok yakın yerleştirilmemeli. En az 20 santimetre mesafe bırakılmalı.
● Radyatörler perdeyle kapatılmamalı. Mümkünse kısa perde kullanılmalı.
● Güneş alan pencerelerdeki perdeler açılarak güneş ışığından faydalanılmalı.
● Çamaşırlar oda içinde kurutulmamalı.
● Radyatör ile duvar arasına ısı yalıtımı materyali konulması sıcağın dışarı çıkmaması için önemli.
KAPATMAYIP ISIYI DÜŞÜRÜN
● Camlara film uygulanarak, panjur kullanarak içeriye soğuk girmesi ve ortamdaki ısının dışarı çıkması engellenebilir.
● Kapı ve pencerelerin PVC ya da çift cam olması, menfezlerin kapatılmaması, sıcak su borularının izole edilmesi de önemli.
● Kapı ve pencere kenarlarındaki boşluklar yalıtım bandı veya pencere süngeri ile kaplanmalı.
● Evden kısa süreliğine ayrılacağınız zaman kombinizi tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırın.
● Kombiyi 1 derece düşük sıcaklığa ayarlamanız yüzde 6-7'ye varan oranda doğalgaz tasarrufu yapmanızı sağlar.