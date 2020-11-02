Borsada kazandıran tavsiyeler: Borsa düşerken kazandırdılar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı yüzde 6.57 azalışla 1.112,37 puandan tamamladı. BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta en çok yükselen, yüzde 46.41 ile Kartonsan oldu. Onu, yüzde 40.11 ile TSKB ve yüzde 9.98 ile Ford Otosan izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 17.16 ile Torunlar GMYO, yüzde 16.64 ile Tümosan Motor ve Traktör, yüzde 16.18 ile Halk GMYO şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk 3'te 13 milyar 179 milyon lirayla TSKB, 4 milyar 37 milyon lirayla Garanti Bankası ve 4 milyar 29 milyon lirayla Şekerbank yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 40 milyar 561 milyon lirayla BİM Mağazalar, 40 milyar 376 milyon lirayla Enka İnşaat ve 38 milyar 190 milyon lirayla ASELSAN şeklinde sıralandı.