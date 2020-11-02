Borsada kazandıran tavsiyeler: Borsa düşerken kazandırdılar





Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 17.16 ile Torunlar GMYO, yüzde 16.64 ile Tümosan Motor ve Traktör, yüzde 16.18 ile Halk GMYO şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk 3'te 13 milyar 179 milyon lirayla TSKB, 4 milyar 37 milyon lirayla Garanti Bankası ve 4 milyar 29 milyon lirayla Şekerbank yer aldı.