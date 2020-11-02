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    • Ekonomi
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    • 02.11.2020 19:54
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 2 Kasım BIST 100 en çok değer kazanan hisseler

    Son dakika haberi... 'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,91 değer kazanarak 2 Kasım'ı 1.133,59 puandan tamamladı. Borsa 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    AA
    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Kardemir (D) 3,41 3,10 10,00
    Ege Endüstri 1.010,90 919,00 10,00
    Kartonsan 1.994,00 1.812,80 10,00
    Pegasus 43,44 39,50 9,97
    Brisa 16,33 14,85 9,97
    Eczacıbaşı İlaç 7,20 6,57 9,59
    Good-Year 6,51 6,05 7,60
    MLP Sağlık 17,00 16,00 6,25
    Kordsa Teknik Tekstil 11,54 10,88 6,07
    ASELSAN 17,63 16,75 5,25
    Enerjisa Enerji 9,42 8,99 4,78
    Aksa 8,45 8,07 4,71
    Gözde Girişim 5,81 5,55 4,68
    TAV Havalimanları 14,40 13,79 4,42
    Deva Holding 22,44 21,50 4,37
    Türk Hava Yolları 9,41 9,02 4,32
    Selçuk Ecza Deposu 9,44 9,08 3,96
    Ereğli Demir Çelik 9,90 9,53 3,88
    Şişe Cam 6,36 6,13 3,75
    Ford Otosan 112,00 108,00 3,70

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 2 Kasım BIST 100 en çok değer kazanan hisseler