Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 2 Kasım BIST 100 en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 3,41 3,10 10,00 Ege Endüstri 1.010,90 919,00 10,00 Kartonsan 1.994,00 1.812,80 10,00 Pegasus 43,44 39,50 9,97 Brisa 16,33 14,85 9,97 Eczacıbaşı İlaç 7,20 6,57 9,59 Good-Year 6,51 6,05 7,60 MLP Sağlık 17,00 16,00 6,25 Kordsa Teknik Tekstil 11,54 10,88 6,07 ASELSAN 17,63 16,75 5,25 Enerjisa Enerji 9,42 8,99 4,78 Aksa 8,45 8,07 4,71 Gözde Girişim 5,81 5,55 4,68 TAV Havalimanları 14,40 13,79 4,42 Deva Holding 22,44 21,50 4,37 Türk Hava Yolları 9,41 9,02 4,32 Selçuk Ecza Deposu 9,44 9,08 3,96 Ereğli Demir Çelik 9,90 9,53 3,88 Şişe Cam 6,36 6,13 3,75 Ford Otosan 112,00 108,00 3,70