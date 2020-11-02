2 yaş altı çocuğu olan çalışan annelere bakıcı desteği: Aylık 2 bin 938 lira ödenecek

Çalışan ya da iş hayatına dönmek isteyen annelere bakıcı desteği imkanı var. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuk sahibi sigortalı annelere, 32 aya varan süreyle aylık 300 euro (yaklaşık 2 bin 938 lira) çalışan anne desteği sağlanıyor. Bu destek, bekar ve özel gereksinimli çocuğu olan anneler için ise 350 euroya yükseliyor.
Projeden yararlanmak için ön başvurular alınmaya devam ediliyor. İşte bilinmesi gerekenler:
HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
- Annenin; çocuğuyla birlikte Ankara, İstanbul, İzmir illerinden birinde ikamet etmesi, en geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında tam zamanlı çalışıyor olması, bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırması gerekiyor.
- Bakıcının; 18 yaşını doldurmuş olması, anne ve çocukla aynı ilde yaşıyor olması, anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması, çocuk bakımıyla ilgili eğitimli olduğunu belgelendirmesi şartı aranıyor.
DESTEK NE KADAR SÜRÜYOR?
Destekten çocuk 36 aylık olana kadar (36'ncı ay dahil) en fazla 32 ay boyunca faydalanılabiliyor.