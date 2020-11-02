2 yaş altı çocuğu olan çalışan annelere bakıcı desteği: Aylık 2 bin 938 lira ödenecek





Çalışan ya da iş hayatına dönmek isteyen annelere bakıcı desteği imkanı var. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuk sahibi sigortalı annelere, 32 aya varan süreyle aylık 300 euro (yaklaşık 2 bin 938 lira) çalışan anne desteği sağlanıyor. Bu destek, bekar ve özel gereksinimli çocuğu olan anneler için ise 350 euroya yükseliyor.