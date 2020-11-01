Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bankalardan emeklilere özel promosyon! İşte ayrıntılar…

BANKALARDAN EMEKLİLERE ÖZEL PROMOSYON TUTARLARI 2020

3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirim yapması yeterli. Hemen hesap açılıyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Buna karşılık yeni geçtiği bankadan da kampanyalı daha yüksek promosyonu peşin alıyor. Promosyon için emeklilerin yazılı olarak '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vermesi yeterli.