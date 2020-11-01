Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bankalardan emeklilere özel promosyon! İşte ayrıntılar…

Emeklilik konusu ekonomi gündeminden düşmüyor. Özellikle bankaların emekli vatandaşlara sunduğu özel promosyonlar oldukça ilgi görüyor. Milyonlarca emeklinin merak ettiği bankaralara göre promosyon tutarlarının ne kadar olduğunu sizler için haberimizde derledik. Emekli maaşı yükseldikçe promosyon tutarı da artıyor. Tahattüt şartı da olmadan istenilen bankaya geçiş yapılabiliyor. İşte şartlar...
BANKALARDAN EMEKLİLERE ÖZEL PROMOSYON TUTARLARI 2020
3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirim yapması yeterli. Hemen hesap açılıyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Buna karşılık yeni geçtiği bankadan da kampanyalı daha yüksek promosyonu peşin alıyor. Promosyon için emeklilerin yazılı olarak '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vermesi yeterli.
TEB
Maaşı 1.500 TL olanlara: 500 TL promosyon
Maaşı 1.500- 2.500 TL arası olanlara: 625 TL promosyon
Maaşı 2.500 TL üzeri olanlara: 750 TL promosyon
DENiZBANK
Maaşı 1.500 TL olanlara : 675 TL promosyon
Maaşı 1.500 TL ile 2.500 TL arası olanlara: 850 TL promosyon
2.500 TL ve üzeri maaş alanlara: 1.000 TL promosyon
GARANTİ BBVA
Maaşı 1.500 TL olanlara: 800 TL promosyon
Maaşı 1.500-2.500 TL arası olanlara: 1.000 TL promosyon
2.500 TL ve üstünde maaş alanlara: 1.200 TL promosyon
İŞ BANKASI
Maaşı 1.500 TL olanlara: 750 TL promosyon
Maaşı 1500-2500 TL arası olanlara: 875 TL promosyon
2500 TL ve üzerinde maaş alanlara: 1000 TL promosyon
YAPIKREDİ
Maaşı 1.500 TL olanlara: 1000 TL promosyon
Maaşı 1.500 - 2.500 TL olanlara: 1250 TL promosyon
Maaşı 2500 TL ve üzeri olanlara: 1500 TL promosyon
QNB FİNANSBANK
Maaşı 1500 TL olanlara: 850 TL promosyon
Maaşı 1500-2500 TL arası olanlara: 1100 TL promosyon
Maaşı 2500 TL üzeri olanlara: 1300 TL promosyon