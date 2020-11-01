



Buna göre, 1 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere;

- Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.46; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.76;

- yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.17; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.47 olarak hesaplandı.



TCMB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu yönteme göre hesaplanan oranlar her ayın sondan beşinci iş günü TCMB resmi internet sitesinde; "İstatistikler / Bankacılık Verileri / Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları" bölümünde ilan edilecek ve izleyen ayın ilk gününden itibaren geçerli olacak.