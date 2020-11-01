Hiç bilmeden cebinizde servet taşıyor olabilirsiniz! 5 lira diye yüzüne bakmıyordu ama... Oldukça pişman oldu! Elinizde varsa...

Paranın kontrol cihazına tutulduğunda sahte olmadığını öğrendiğini dile getiren Danışmaz, "Gerçekten de böyle bir durum belki de milyonda bir gelir. Televizyon ve gazetelerde hatalı basılmış paraları görüyorduk ama bana denk geleceği aklımın ucundan bile geçmiyordu. Paranın sahte olduğunu düşündüm, bankaya gittim, baktım ki 'Para gerçek' dediler. Büyük şaşkınlık yaşadım." diye konuştu.

Kadir Danışmaz, parayı saklamayı düşünmediğini, ilgilenenler ve koleksiyonuna katmak isteyenlerin tekliflerine açık olduğunu da dile getirdi.