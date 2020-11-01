Herkesin aklında bu soru vardı! Hemen kontrol edin! O parayı alabilirsiniz! Başvuru yapmanız yeter





TEKNE SAHİPLERİ POLİÇELERİNİ KONTROL ETSİN



Deprem sonrası yaşanan tsunami özellikle teknelere ciddi zarar verdi. Son belirlemelere göre tsunami nedeniyle 30 yakın tekne battı ancak sürüklenme sırasında birbirine çarpma nedeniyle 150 teknenin gövdesinde hasarlar oluştu. Peki, bu hasar, sigortadan karşılanacak mı? Tekneler de araçlardaki kasko sigortası gibi gövde sigortası ile sigortalanıyor. Sigorta teminatı, deniz risklerini, teknedeki makine ve aygıtları kapsıyor. Deprem, tsunami, yangın gibi riskler ise ek teminat ile alınıyor. Öğrendiğime göre de birçok teknede paket poliçe bulunduğundan deprem ve depremin neden olduğu tsunami de sigortanın kapsamı içinde. Tsunamide teknesi zarar görenlere tavsiyem, deprem teminatı olup olmadığı konusunda poliçelerini kontrol etmeleri.

DASK nedir ne işe yarar?

DASK Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem, depreme bağlı gelişen yangın ve patlama, tsunami, yer kayması gibi durumların doğrudan sebep olacağı maddi zararı, poliçede belirtilen limitler dahilinde nakit olarak karşılamaktadır. Bina kısmi olarak ya da tamamen zarar gördüğünde de bu zarar karşılanır.

DASK neleri kapsar?

Temeller

Ana duvarlar

İstinat duvarları

Tavan ve tabanlar

Bölümleri ayıran ortak duvarlar

Merdivenler

Asansörler

Koridorlar

Sahanlıklar

Çatılar

Bacalar

KAYNAK: Noyan Doğan