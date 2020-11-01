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    • Ekonomi
    • 01.11.2020 14:19
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    • 01.11.2020 14:19
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    ! ürünlerde bu hafta neler var?

    Merakla beklenen yayınlandı ve vatandaşlar tarafından heyecanla izlenmeye başlandı. Her hafta yakından takip edilen ürünler çeşitliliği ve fiyatları ile oldukça ilgi görüyor. Peki ? Özellikle Kahve Dünyası’nın kahve ve çikolata ürünleri dikkat çekiyor. Şarjlı diş fırçası da ön plana çıkan ürünler arasında yer alıyor. Kataloğu haberimizden inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Kasım 2020! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

    BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Kasım 2020 yine dopdolu. BİM aktüel'de bu Salı fıdadan elektroniğe, kişisel bakım ürünlerinden dekoratif ürünlere, atıştırmalıklardan makyaj ürünlerine, banyodan ağız bakımına kadar pek çok ürün özel fiyatlarla satışa sunuluyor. Stoklarla sınırlı olan ürünleri yakalamak isteyenler erken saatlerde markete giderek ürünleri kapmayı planlıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Kasım 2020 haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3 KASIM 2020

    Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack
    • +1 yedek başlık

    Masa Aynası

    Golden Rose Oje Nude Look

    Naturalove
    Banyo Süngeri

    M Original
    Çikolata Temalı Kulaklık
    • Mikrofonlu

    Kahve Dünyası
    Filtre Kahve
    • 250 g

    Kahve Dünyası
    Salep
    • 400 g

    Carla
    3'lü Highlighter Paleti

    Meksmar
    24'lü Bitkisel Pastil

    Dermokil
    Diş Macunu + Fırça Çocuk
    • Orman meyveli, ahududulu

    Retro Bozuk Para Cüzdanı

    Naturalove
    Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı
    • 8 kademeli ayarlanabilir titreşim
    • Micro USB ile şarj

    Goldnut
    Yer Fıstıklı Sütlü Çikolata
    • 180 g

    Tırnak Törpüsü
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Kasım 2020! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?