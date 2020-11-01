BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Kasım 2020! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Kasım 2020 yine dopdolu. BİM aktüel'de bu Salı fıdadan elektroniğe, kişisel bakım ürünlerinden dekoratif ürünlere, atıştırmalıklardan makyaj ürünlerine, banyodan ağız bakımına kadar pek çok ürün özel fiyatlarla satışa sunuluyor. Stoklarla sınırlı olan ürünleri yakalamak isteyenler erken saatlerde markete giderek ürünleri kapmayı planlıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Kasım 2020 haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3 KASIM 2020
Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack
• +1 yedek başlık
Masa Aynası
Golden Rose Oje Nude Look
Naturalove
Banyo Süngeri
M Original
Çikolata Temalı Kulaklık
• Mikrofonlu
Kahve Dünyası
Filtre Kahve
• 250 g
Kahve Dünyası
Salep
• 400 g
Carla
3'lü Highlighter Paleti
Meksmar
24'lü Bitkisel Pastil
Dermokil
Diş Macunu + Fırça Çocuk
• Orman meyveli, ahududulu
Retro Bozuk Para Cüzdanı
Naturalove
Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı
• 8 kademeli ayarlanabilir titreşim
• Micro USB ile şarj
Goldnut
Yer Fıstıklı Sütlü Çikolata
• 180 g
Tırnak Törpüsü