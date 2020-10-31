22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları piyasaların son işlem gününde merak ediliyor. Bir önceki işlem gününde altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 497,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı dün güne yükselişle başladı. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 31 Ekim Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?