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    • 30.10.2020 08:04
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    KPSS şartı yok... 'dan kamu ilanları: Onlarca şehirde alımlar başladı! Hangi kadrolara alım var! İşte başvuru şartları

    'dan kamu ilanları: İŞKUR personel alım ilanlarına tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca istihdam yaratan İŞKUR iş ilanları sayfası bir hayli yoğun oluyor. Bu bağlamda 36 şehirde yeni kamu personelleri aranıyor. Doktor, Gıda mühendisi, koordinatör, aşçı, aşçı yardımcısı, spor eğitmeni, çocuk gelişimcisi, kişisel gelişim uzmanı, bilgisayar işletmeni, operatör, süpürgeci, harita mühendisi, şoför, elektrik elektronik mühendisi, mimar, şehir plancısı, destek personeli, büro elemanı, peyzaj mimarı, bilet satış personeli, gıda teknikeri, bilgisayar teknikeri, büro işçisi, biyolog, veteriner sağlık teknikeri, veteriner hekim, beden işçisi, temizlik personeli... İşte başvuru şartları

    takvim.com.tr
    KPSS şartı yok... İŞKUR'dan kamu ilanları: 36 şehirde alımlar başladı

    İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. 36 şehirdeki kamu kurumlarına ve belediyelere yapılan personel, memur ve işçi alımlarının başvuru bilgileri sayfamızda.. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda 36 şehirde İŞKUR ile personel alımı yapacak. Türkiye'nin her yerinden onlarca kamu ilanları açıkladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlardan bir çoğu özel sektör olsa da, kamu personeli alımları da kurumun yayınladığı farklı kategorilerdeki ilanlar arasında yer alıyor.

    HANGİ KADROLARA ALIM YAPILIYOR?

    Türkiye İş Kurumu Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı sayfası üzerinden yayımlanan ilanda kadrolara şu şekilde yer verildi :

    Doktor, Gıda mühendisi, koordinatör, aşçı, aşçı yardımcısı, spor eğitmeni, çocuk gelişimcisi, kişisel gelişim uzmanı, bilgisayar işletmeni, operatör, süpürgeci, harita mühendisi, şoför, elektrik elektronik mühendisi, mimar, şehir plancısı, destek personeli, büro elemanı, peyzaj mimarı, bilet satış personeli, gıda teknikeri, bilgisayar teknikeri, büro işçisi, biyolog, veteriner sağlık teknikeri, veteriner hekim, beden işçisi, temizlik personeli.

    İLANLAR

    İlanlar şu şekilde:

    Denizli Müze Müdürlüğü Pers. Alımı 30.10.2020

    Kocaeli TÜBİTAK TÜSSİDE Arge Pers. Alımı 30.10.2020

    Kocaeli TÜBİTAK TÜSSİDE Pers. Alımı 30.10.2020

    Aydın NYSA Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.11.2020

    Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020

    Ankara TÜBİTAK 02.11.2020

    Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM 04.11.2020

    Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2020

    Konya Mevlana Kalkınma Ajansı 06.11.2020

    Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 29.10.2020

    Çanakkale Bozcaada Mahalli İdare Pers. Ltd. Şti. 02.11.2020

    Isparta Ertokuş Hazır Beton Tic. Ltd. Şti. 15.11.2020

    İstanbul Şehir Hatları Turz. Tic. A.Ş. 30.10.2020

    Tokat Niksar SYDV Pers. Alımı 30.10.2020

    Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 31.10.2020

    İstanbul Esper Esenler Beld. Pers. A.Ş. 30.10.2020

    Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 30.10.2020

    Muğla Marmaris Belediyesi Per. A.Ş. 30.10.2020

    İstanbul Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Terör Mağduru Alım İlanı 06.11.2020

    Bursa GEMTAŞ Gemlik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 01.11.2020

    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 01.11.2020

    Ankara TÜBİTAK Uzman Uzman Yard. Alım İlanı 16.11.2020

    Burdur Tefenni Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 02.11.2020

    İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 31.10.2020

    Ordu Çaybel Danışmanlık Taah. İnş. San. Tic .A.Ş. 31.10.2020

    Kocaeli BELDE Tic. A.Ş. 29.10.2020

    İzmir Çibel Tem. Hizm. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 30.10.2020

    Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Sos. Hiz. Tic. A.Ş. 13.11.2020

    Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 30.10.2020

    Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 02.11.2020

    Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.11.2020

    İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 30.10.2020

    Denizli PERAŞ San. Tic. A.Ş. 29.10.2020

    Çanakkale Ayvacık Belediyesi Personel Ltd.Şti. 02.11.2020

    Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 29.10.2020

    Kırıkkale Delice Belediyesi Per. Ltd. Şti. 31.10.2020

    Adana Kozan İmar Tic. San. Per. Ltd. Şti. 29.10.2020

    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2020

    Edirne Uzunköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.29.10.2020

    Aydın Çipaş Çine Gıda San. Tic. A.Ş. 02.11.2020

    Denizli PERAŞ Tic. A.Ş. 29.10.2020

    Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı 02.11.2020

    Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 02.11.2020

    İzmir Urit Urla İnşaat Tur. İns. Kayn. San. Tic. Ltd. Şti. 06.11.2020

    Giresun Görbel İnş. Güv. Taah. Nak. Tur. San. Tic. A.Ş. 30.10.2020

    Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. 02.11.2020

    Çorum Osmancık Belediyesi Personel Ltd. Şti. 02.11.2020

    Bursa Gürsu Modern A.Ş. 01.11.2020

    İstanbul Estur Tic. A.Ş. 31.10.2020

    İstanbul Estur San. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 31.10.2020

    Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 02.11.2020

    Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. 31.10.2020

    Mersin Büyükşehir İmar İnş. Elekt. Ürt. Özel Güv. Hizm. San.ve Tic. A.Ş. 31.10.2020
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    Haberler Ekonomi KPSS şartı yok... İŞKUR'dan kamu ilanları: Onlarca şehirde alımlar başladı! Hangi kadrolara alım var! İşte başvuru şartları