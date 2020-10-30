İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. 36 şehirdeki kamu kurumlarına ve belediyelere yapılan personel, memur ve işçi alımlarının başvuru bilgileri sayfamızda.. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda 36 şehirde İŞKUR ile personel alımı yapacak. Türkiye'nin her yerinden onlarca kamu ilanları açıkladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlardan bir çoğu özel sektör olsa da, kamu personeli alımları da kurumun yayınladığı farklı kategorilerdeki ilanlar arasında yer alıyor.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILIYOR?
Türkiye İş Kurumu Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı sayfası üzerinden yayımlanan ilanda kadrolara şu şekilde yer verildi :
Doktor, Gıda mühendisi, koordinatör, aşçı, aşçı yardımcısı, spor eğitmeni, çocuk gelişimcisi, kişisel gelişim uzmanı, bilgisayar işletmeni, operatör, süpürgeci, harita mühendisi, şoför, elektrik elektronik mühendisi, mimar, şehir plancısı, destek personeli, büro elemanı, peyzaj mimarı, bilet satış personeli, gıda teknikeri, bilgisayar teknikeri, büro işçisi, biyolog, veteriner sağlık teknikeri, veteriner hekim, beden işçisi, temizlik personeli.
İLANLAR
İlanlar şu şekilde:
Denizli Müze Müdürlüğü Pers. Alımı 30.10.2020
Kocaeli TÜBİTAK TÜSSİDE Arge Pers. Alımı 30.10.2020
Kocaeli TÜBİTAK TÜSSİDE Pers. Alımı 30.10.2020
Aydın NYSA Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.11.2020
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Ankara TÜBİTAK 02.11.2020
Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM 04.11.2020
Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2020
Konya Mevlana Kalkınma Ajansı 06.11.2020
Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 29.10.2020
Çanakkale Bozcaada Mahalli İdare Pers. Ltd. Şti. 02.11.2020
Isparta Ertokuş Hazır Beton Tic. Ltd. Şti. 15.11.2020
İstanbul Şehir Hatları Turz. Tic. A.Ş. 30.10.2020
Tokat Niksar SYDV Pers. Alımı 30.10.2020
Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 31.10.2020
İstanbul Esper Esenler Beld. Pers. A.Ş. 30.10.2020
Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 30.10.2020
Muğla Marmaris Belediyesi Per. A.Ş. 30.10.2020
İstanbul Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Terör Mağduru Alım İlanı 06.11.2020
Bursa GEMTAŞ Gemlik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 01.11.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 01.11.2020
Ankara TÜBİTAK Uzman Uzman Yard. Alım İlanı 16.11.2020
Burdur Tefenni Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 02.11.2020
İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 31.10.2020
Ordu Çaybel Danışmanlık Taah. İnş. San. Tic .A.Ş. 31.10.2020
Kocaeli BELDE Tic. A.Ş. 29.10.2020
İzmir Çibel Tem. Hizm. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 30.10.2020
Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Sos. Hiz. Tic. A.Ş. 13.11.2020
Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 30.10.2020
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 02.11.2020
Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.11.2020
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 30.10.2020
Denizli PERAŞ San. Tic. A.Ş. 29.10.2020
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Personel Ltd.Şti. 02.11.2020
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 29.10.2020
Kırıkkale Delice Belediyesi Per. Ltd. Şti. 31.10.2020
Adana Kozan İmar Tic. San. Per. Ltd. Şti. 29.10.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2020
Edirne Uzunköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.29.10.2020
Aydın Çipaş Çine Gıda San. Tic. A.Ş. 02.11.2020
Denizli PERAŞ Tic. A.Ş. 29.10.2020
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı 02.11.2020
Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 02.11.2020
İzmir Urit Urla İnşaat Tur. İns. Kayn. San. Tic. Ltd. Şti. 06.11.2020
Giresun Görbel İnş. Güv. Taah. Nak. Tur. San. Tic. A.Ş. 30.10.2020
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. 02.11.2020
Çorum Osmancık Belediyesi Personel Ltd. Şti. 02.11.2020
Bursa Gürsu Modern A.Ş. 01.11.2020
İstanbul Estur Tic. A.Ş. 31.10.2020
İstanbul Estur San. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 31.10.2020
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 02.11.2020
Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. 31.10.2020
Mersin Büyükşehir İmar İnş. Elekt. Ürt. Özel Güv. Hizm. San.ve Tic. A.Ş. 31.10.2020