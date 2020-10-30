EYT'de Finlandiya modeli yeniden mi gündemde? Emeklilikte son yılın hesabı! EYT ile kimler emeklilik listesinde?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmalar devam ediyor. Hükümetin EYT mevzusunda çok net açıklamalarının olması, bu alanda düzenleme bekleyen vatandaşların umutlarını kırıyor olsa da hali hazırda düzenleme için de beklemedeler. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kesin bir rakam yok. Sebebi şu 8 Eylül 1999 tarihinde sigortalı olup hali hazırda emeklilik hakkı kazanmayan herkes bu gruba giriyor, bunun ise yaklaşık 6 milyon kişiden oluştuğu ortaya çıkıyor. EYT kategorilerini oluşturanlar ise devlet memurları, SSK'lılar, Bağ-Kur'lular, Tarım Bağ-Kur'lular, Tarım SSK'lılar ve banka sandıkları… Peki EYT'de Finlandiya modeli yeniden mi gündemde? EYT ile kimler emeklilik listesinde?
EYT'LİLERLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME GELECEK Mİ?
Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olamadıkları için çalışma hayatına devam ediyor ve çalıştıkça, emekli aylıklarında düşüş yaşanıyor. Bunun önlenmesi için emeklilikte yaşa takılanların, yaşa takıldıkları günden bugüne kadar geçirdikleri sürelerin çalıştıkları süre boyunca emekli maaşlarının düşmemesini sağlayacak bir yöntem üzerinde çalışılıyor. Yapılacak olan bu değişiklikle beraber emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile ya da bir başka deyişle erken emeklilik hakkı tanınmasa da maaşlarının düşmemesi sağlanacak.
EYT'LİLERİN EMEKLİLİKLERİ İÇİN FİNLANDİYA MODELİ Mİ GELİYOR?
EYT'li vatandaşlar yaş şartının düzenlenmesi için çalışmalarına devam ediyorlar. Geçmiş dönemde yürütülen bu çalışmalarda Finlandiya modeli sıkça konuşulan konu başlıklarından biri olmuştu.
Bu modelin Türkiye'de de özellikle emeklilikte yaşa takılan vatandaşların emeklilikleri için kullanılabileceği ifade edilmişti. O dönemde bu alanda çalışmaların olduğu da söylenmiş ancak daha sonra EYT konusuna dair gelen açıklamalar ile bu düzenleme unutulmuştu. Ancak son günlerde bazı basın organları Finlandiya modeline dair yeniden haberler üretmeye başladılar. Bu içeriklerde Finlandiya modelinin EYT'liler için uygulanabileceği haberleri yer almıştı.
FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?
Finlandiya modeli normal emeklilik standartlarını sağlamayanların erken emeklilikte maaşlarından kesinti yapılması sistemi.
Bu modele göre 65 yaşında emekli olacak bir kişi 64 yaşında emeklilik talep ederse bağlanacak aylık maaş oranı belli bir yüzde ile düşüyor. Örneğin 65 yaşında emekli olacak bir kişi 64 yaşında emekli olduğunda normal maaşından yüzde 4 daha az maaş alıyor.
TBMM'DE SON EYT ÇALIŞMALARI VE HÜKÜMETİN EYT PLANI
TBMM'nin açılmaasının ardından emeklilikte yaşa takılanlar için yeni kanun teklifleri ve soru önergeleri gelmeye başladı.
Bu durumda hükümetin ne düşündüğü çok önemli. Zira TBMM'de en fazla milletvekili AK Parti'nde. Bunun dışında MHP'nin milletvekili sayısıda oldukça önemli. EYT konusunda hükümet kanadından gelen son açıklamaların üzerinden çok uzun süre geçti.
Ancak o dönemde başta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda EYT konusunda herhangi bir çalışma olmayacağı yönündeydi. Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'nın eyt konusunda bilinen çalışmaları bulunmuyor.
HANGİ EYT'LİLER EMEKLİ OLACAK?
Tüm bu gelişmelerin yanında EYT konusunda sürpriz bir adım gelirse, tüm EYT'liler aynı anda emekli olamayacaklar. Burada uygulanacak olan emeklilik formülü ise şu şekilde;
1999 tarihinden yani düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce işe giren EYT'li kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler.
01.05.2008 GÜNÜNDEN SONRA İŞE GİREN ERKEKLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Normal Emeklilik Şartları:
7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo aşağıdadır.
01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş, 01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş, 01.01.2040 ile 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş, 01.01.2042 ile 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş, 01.01.2044 ile 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş, 01.01.2046 ile 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 66 yaş.
ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Sigorta başlangıç tarihine göre;
9 Eylül 1976-23 Mayıs 1979 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 44 yaş ve 5000 prim
24 Mayıs 1976-23 Ekim 1980 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 45 yaş ve 5000 prim
24 Ekim 1980-23 Mayıs 1982 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 46 yaş ve 5075 prim
24 Mayıs 1982-23 Ekim 1983 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 47 yaş ve 5150 prim
24 Ekim 1983-23 Mayıs 1985 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 48 yaş ve 5225 prim
24 Mayıs 1985-23 Ekim 1986 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 49 yaş ve 5300 prim
24 Ekim 1986-23 Mayıs 1988 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 50 yaş ve 5375 prim
24 Mayıs 1988-23 Ekim 1989 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 51 yaş ve 5450 prim
24 Ekim 1989-23 Mayıs 1991 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 52 yaş ve 5525 prim
24 Mayıs 1991-23 Ekim 1992 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 53 yaş ve 5600 prim
24 Ekim 1992-23 Mayıs 1994 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 54 yaş ve 5675 prim
24 Mayıs 1994-23 Mayıs 1994 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 55 yaş ve 5750 prim
24 Ekim 1995-23 Mayıs 1997 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 56 yaş ve 5825 prim
24 Mayıs 1997-23 Ekim 1998 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 57 yaş ve 5900 prim
24 Ekim 1998- 8 Eylül 1999 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 58 yaş ve 5975 prim
24 Ekim 1999-30 Nisan 2008 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 60 yaş ve 7000 prim
1 Mayıs 2008- 2035'e kadar olanlar 25 yıllık hizmet süresi, 60 yaş ve 7200 prim
KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Sigorta başlangıç tarihine göre:
9 Eylül 1981-23 Mayıs 1984 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 40 yaş ve 5000 prim
24 Mayıs 1984-23 Mayıs 1985 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 41 yaş ve 5000 prim
24 Mayıs 1985-23 Mayıs 1986 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 42 yaş ve 5075 prim
24 Mayıs 1986-23 Mayıs 1987 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 43 yaş ve 5150 prim
24 Mayıs 1988-23 Mayıs 1989 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 44 yaş ve 5225 prim
24 Mayıs 1989-23 Mayıs 1990 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 45 yaş ve 5300 prim
24 Mayıs 1989-23 Mayıs 1990 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 46 yaş ve 5375 prim
24 Mayıs 1990-23 Mayıs 1991 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 47 yaş ve 5450 prim
9 Eylül 1981-23 Mayıs 1984 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 48 yaş ve 5525 prim
24 Mayıs 1992-23 Mayıs 1993 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 49 yaş ve 5600 prim
24 Mayıs 1993-23 Mayıs 1994 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 50 yaş ve 5675 prim
24 Mayıs 1994-23 Mayıs 1995 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 51 yaş ve 5750 prim
24 Mayıs 1995-23 Mayıs 1996 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 52 yaş ve 5825 prim
24 Mayıs 1996-23 Mayıs 1997 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 53 yaş ve 5900 prim
24 Mayıs 1997-23 Mayıs 1998 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 54 yaş ve 5975 prim
24 Mayıs 1998-23 Mayıs 1999 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 55 yaş ve 5975 prim
24 Mayıs 1999-8 Eylül 1999 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 56 yaş ve 5975 prim
9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 58 yaş ve 7000 prim
1 Mayıs 2008-2035'e kadar 25 yıllık hizmet süresi, 58 yaş ve 7200 prim
YAŞ ŞARTI DEVREYE GİRDİ
Örneğin ilk kez 30 Nisan 2008'de SSK'lı olan bir erkek 60 yaşında, 7 bin prim günüyle emekli olabilirken, bir gün sonra yani 1 Mayıs 2008'de SSK'lı olan bir erkek 7 bin 200 prim günüyle emekli olabilir hale geldi. Yani bir gün geç sigortalılık 200 gün fazla çalışmayı gerektirdi. 9 Eylül 1999'da da 4447 sayılı Kanun hayata geçerken, bu tarihten önce sigortalı olanlar için de kademeli bir yaş şartı devreye sokuldu.
EYT NEDİR?
8 Eylül 1999 tarihinde uygulamaya geçirilen 4447 sayılı kanuna göre emekli olmak için prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlarına yaş şartı da eklenmişti. Bu yasa nedeni ile emekli olmaya hak kazanmasına rağmen yaş engeline takıldığı için emekli olamayan kişilere EYT adı verilmektedir.
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