Emeklilikte son yılın hesabı! EYT'de Finlandiya modeli yeniden mi gündemde? EYT ile kimler emeklilik listesinde?

TBMM'DE SON EYT ÇALIŞMALARI VE HÜKÜMETİN EYT PLANI

TBMM'nin açılmaasının ardından emeklilikte yaşa takılanlar için yeni kanun teklifleri ve soru önergeleri gelmeye başladı.

Bu durumda hükümetin ne düşündüğü çok önemli. Zira TBMM'de en fazla milletvekili AK Parti'nde. Bunun dışında MHP'nin milletvekili sayısıda oldukça önemli. EYT konusunda hükümet kanadından gelen son açıklamaların üzerinden çok uzun süre geçti.

Ancak o dönemde başta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda EYT konusunda herhangi bir çalışma olmayacağı yönündeydi. Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'nın eyt konusunda bilinen çalışmaları bulunmuyor.

HANGİ EYT'LİLER EMEKLİ OLACAK?

Tüm bu gelişmelerin yanında EYT konusunda sürpriz bir adım gelirse, tüm EYT'liler aynı anda emekli olamayacaklar. Burada uygulanacak olan emeklilik formülü ise şu şekilde;

1999 tarihinden yani düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce işe giren EYT'li kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler.