KPSS sonuçlarının açıklanması ile birlikte harekete geçen adaylar kamu kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan memur ve personel alım ilanlarını araştırmaya başladı. İşte en yeni memur ve personel alım ilanları ve başvuru detayları... İş arayanların İŞKUR'a kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.
30 Ekim İŞKUR kurum dışı kamu memur alım ilanları:
Düzce Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alım İlanı 04.11.2020
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 09.11.2020
İstanbul Sarıyer Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 06.11.2020
Karabük Safranbolu Belediyesi Zabıta Memur Alım İlanı.06.11.2020
Doğu Marmara Kalkınma Ajansından Personel Alımı 02.11.2020
Mevlana Kalkınma Ajansından Personel Alımı 06.11.2020
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından Personel Alımı 06.11.2020
Zafer Kalkınma Ajansından Personel Alımı 06.11.2020
Adana Karataş Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 13.11.2020
Ankara Mamak Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 04.12.2020
Bursa Kestel Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alımı 20.11.2020
İpekyolu Kalkınma Ajansından Personel Alım İlanı 09.11.2020
Afyonkarahisar Bolvadin Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 13.11.2020
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 06.11.2020
Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 13.11.2020
Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Memur Alım İlanı 25.11.2020
Afyonkarahisar Taşoluk Belediyesi Memur Alım İlanı 27.11.2020
Ahiler Kalkınma Ajansı 13.11.2020
Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Memur Alım İlanı 20.11.2020
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 13.11.2020
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 17.11.2020
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 16.11.2020
Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memuru Giriş Sınavı 06.11.2020
İçişleri Bakanlığı Denekler Denetçi Yardımcılığı Sınav İlanı 06.11.2020
Ankara Kalkınma Ajansından Personel Alımı 20.11.2020
Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığından Hazine Ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı 18.11.2020
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzeltme İlanı 22.11.2020
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Düzeltme İlanı 27.11.2020
Gelir Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 20.11.2020
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Memur Alım İlanı 07.12.2020
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 04.12.2020
Nevşehir Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı 04.12.2020
Sivas Hafik Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 25.12.2020
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 09.11.2020
İŞKUR kurum dışı kamu memur alım ilanları başvuruları için tıklayınız
İŞKUR'A KAYIT NASIL YAPILIR?
İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.
İŞKUR KAYIT KOŞULLARI?
İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.
İŞKUR ENGELLİ KAYDI NASIL YAPILIR?
Engelli; doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının engellilik sağlık kurulları tarafından düzenlenen "Ek-1 Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu", "Ek-2 Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu", "Ek-3 Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu" ve/veya "Ek-4 Çocuklar İçin Terör Kaza ve Yaralanma Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu" ile belgelenen kişi olarak tanımlanmaktadır.