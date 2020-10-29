ODTÜ mezunu pazarlama müdürü işini bıraktı, şimdi 250 dönümde kuşkonmaz yetiştiriyor

Aksoy, kuşkonmazın her aşamasında kadınların emeği olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Toprağa müthiş bir saygım olsa da gerçekten onların bilgisi, onların emeğiyle iş şekillenmeye başladı. Bütün üretim alanımızı organik üretim esaslarına göre revize ettik, sertifikamızı da aldık. Bu yıl üretim alanını daha da büyütmeye karar verdim ve arazi arayışına girdim. TİGEM'den arazi buldum.