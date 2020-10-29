En güncel kredi faiz oranları! Kredi faiz oranları ne kadar? 29 Ekim kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kamu bankalarından düşük faizli kredi fırsatı devam ediyor. Ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlar banka kredisi çekmek istiyor. Kredi çekmek isteyenler de uygun faizli kredilerden faydalanmak istiyor. Peki, kredi faiz oranları ne kadar?
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.38
Taşıt kredisi: 1.42
Konut kredisi: 1.35
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.41
Taşıt kredisi: 1.40
Konut kredisi: 0.99
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1.65
Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.30
Taşıt kredisi: 1.30
Ev kredisi: 1.25
AKBANK FAİZ ORANLARI
Direkt kredi: 1.80
İhtiyaç kredisi: 1.76
Taşıt kredisi: 1.40
Konut kredisi: 1.30
GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.29
Konut kredisi: 1.33
Taşıt kredisi: 1.47
TEB FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.24
Taşıt kredisi: 1.30
Konut kredisi: 1.34
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.19
Standart konut kredisi: 1.58
Taşıt kredisi: 1.61
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.9
Tüketici kredisi: 1.9
Taşıt kredisi: 1.54