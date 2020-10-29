En güncel kredi faiz oranları! Kredi faiz oranları ne kadar? 29 Ekim kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kamu bankalarından düşük faizli kredi fırsatı devam ediyor. Ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlar banka kredisi çekmek istiyor. Kredi çekmek isteyenler de uygun faizli kredilerden faydalanmak istiyor. Peki, kredi faiz oranları ne kadar?