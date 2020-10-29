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    • Ekonomi
    • 29.10.2020 16:54
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    • 29.10.2020 16:54
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    Kamu bankalarında düşük oranlar… En güncel ! oldu?

    En güncel ne kadar? 29 Ekim oldu? Kamu bankalarından düşük faizli kredi fırsatları devam ediyor. Pandemi nedeniyle ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilenen vatandaşlar banka kredilerinden faydalanıyor. Cumhuriyet tarihinin en düşük kredi faizlerinin sunulmasının ardından geçtiğimiz aylarda kredi faizleri yeniden yükselmişti. Ancak kamu bankalarından kredi almak isteyenler uygun faiz oranlı kredilerden faydalanabiliyor. İşte en !

    takvim.com.tr
    Kamu bankalarında düşük oranlar… En güncel kredi faiz oranları!

    En güncel kredi faiz oranları! Kredi faiz oranları ne kadar? 29 Ekim kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kamu bankalarından düşük faizli kredi fırsatı devam ediyor. Ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlar banka kredisi çekmek istiyor. Kredi çekmek isteyenler de uygun faizli kredilerden faydalanmak istiyor. Peki, kredi faiz oranları ne kadar?

    ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

    Tüketici kredisi: 1.38

    Taşıt kredisi: 1.42

    Konut kredisi: 1.35

    HALKBANK FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.41

    Taşıt kredisi: 1.40

    Konut kredisi: 0.99

    VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

    Taşıt kredisi: 1.65

    Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

    SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

    İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.30

    Taşıt kredisi: 1.30

    Ev kredisi: 1.25

    AKBANK FAİZ ORANLARI

    Direkt kredi: 1.80

    İhtiyaç kredisi: 1.76

    Taşıt kredisi: 1.40

    Konut kredisi: 1.30

    GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.29

    Konut kredisi: 1.33

    Taşıt kredisi: 1.47

    TEB FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.24

    Taşıt kredisi: 1.30

    Konut kredisi: 1.34

    QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.19

    Standart konut kredisi: 1.58

    Taşıt kredisi: 1.61

    DENİZBANK FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.9

    Tüketici kredisi: 1.9

    Taşıt kredisi: 1.54
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    Haberler Ekonomi Kamu bankalarında düşük oranlar… En güncel kredi faiz oranları! Kredi faiz oranları ne kadar oldu?