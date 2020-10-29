Avrupa'dan sipariş yağıyor! 5 milyon TL'lik gelir!

'DÜNYADA OLDUKÇA TÜKETİLEN BİR ÜRÜN HALİNE GELDİ'

Yaylaalan Mahallesi'nde defne yaprağı aldıklarını söyleyen firma temsilcisi Mehmet İnal, bölgede yetişen defne yaprağının çok kaliteli olduğunu aktardı. Defne yaprağının kalite durumuna göre birinci ve ikinci kalite olduğunu aktaran İnal, "Bu köyden alınan defne yaprağı kaliteli olduğu için yemeklerde baharat olarak ve balık tüketiminde kullanılıyor. Bunun yanı sıra defne, kozmetik sanayinde ve bitkisel yağ olarak da kullanılıyor. Bugün defne yağı dünyada oldukça tüketilen bir ürün haline geldi" dedi.

'MARKALAŞMA SÜRECİN HIZLANDIRMAMIZ GEREKİYOR'

Defne yaprağı ihracatının Avrupa'dan Asya'ya, ABD'den dünyanın birçok ülkesine yapıldığını söyleyen Mehmet İnal, ihracatın ham ürün olarak yapıldığını belirtti. Türkiye'de bitkisel ürünlerde markalaşma sorunu olduğunu anlatan Mehmet İnal, "Biz kurutulmuş defne yapraklarını 10'ar kilogramlık paketlerde yapıyoruz. Bizden defne yapraklarını ham olarak kilogram kilogram alan batılı firmalar, işledikten sonra ürünlerini bize gram gram paketlerle satıyor. Bunda en büyük eksiğimiz markamızın olmayışı. Bizim firma olarak markamız var aslında ama biliyorsunuz bir markayı oluşturmak çok uzun süren zaman, sabır ve emek istiyor. Bizim markalaşma sürecin hızlandırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Mehmet İnal, Türkiye'de defne üretiminin yüzde 90'ının yaprak ve yağ olarak ihraç edildiğini ve ülkeye yıllık yaklaşık 40 milyon dolar civarında gelir eldi edildiğini de sözlerine ekledi.