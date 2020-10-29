A101 29 Ekim aktüel kataloğu ürünleri sabah saatlerinden itibaren raflarda görücüye çıktı. A101'de bu hafta TOSHIBA Ultra HD Smart LED TV, Samsung Galaxy Tab A Tablet, OPPO Realme C2 akıllı telefon, Huawei Band 4 akıllı bileklik, TOSHIBA 32 GB USB bellek, REGAL derin dondurucu 112 litre, SEG A sınıf turbo fırın ve Motorlux F5 elektrikli scooter ürünleri dikkat çeken fırsatlar arasında yer alıyor.
A101 29 EKİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
REGAL derin dondurucu 112 litre
SEG A sınıf turbo fırın
F5 elektrikli scooter
Piranha Gaming Kulaklık
4 Raflı Çok Amaçlı Dolap
Çift Kişilik Nevresim Takımı
Mini Sunum Tahtası
Familia Deterjanlı Temizlik Havlusu
Birşah Salep