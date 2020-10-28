Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Ülkelere çelikte işbirliği çağrısı

    , 30 ülkeden bakanların ve üst düzey yetkililerin katıldığı Bakanlar Toplantısı'nda çelik önlemleri ve engelleyici politikalar sorununun ortadan kaldırılması için ülkelere işbirliği çağrısında bulundu. , "Bu konuda haksız tedbirlere karşı daha kapsamlı işbirliği yapmalı ve sorunun temel nedenine odaklanmalıyız. Çelik sektöründe uzun süredir devam eden bir problem olan kapasite fazlası küresel ölçekte bir sorun ve bu sorunun çözümünde ülkelerin birlikte çalışması gerekiyor" şeklinde konuştu.

    Ülkelere çelikte işbirliği çağrısı

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 30 ülkeden bakanların ve üst düzey yetkililerin katıldığı Çelik Sektöründe Kapasite Fazlası Küresel Forumu Bakanlar Toplantısı'nda çelik önlemleri ve engelleyici politikalar sorununun ortadan kaldırılması için ülkelere işbirliği çağrısında bulundu. , "Bu konuda haksız tedbirlere karşı daha kapsamlı işbirliği yapmalı ve sorunun temel nedenine odaklanmalıyız. Çelik sektöründe uzun süredir devam eden bir problem olan kapasite fazlası küresel ölçekte bir sorun ve bu sorunun çözümünde ülkelerin birlikte çalışması gerekiyor" şeklinde konuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Ülkelere çelikte işbirliği çağrısı