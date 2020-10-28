Ülkelere çelikte işbirliği çağrısı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 30 ülkeden bakanların ve üst düzey yetkililerin katıldığı Çelik Sektöründe Kapasite Fazlası Küresel Forumu Bakanlar Toplantısı'nda çelik önlemleri ve engelleyici politikalar sorununun ortadan kaldırılması için ülkelere işbirliği çağrısında bulundu. Bakan Pekcan, "Bu konuda haksız tedbirlere karşı daha kapsamlı işbirliği yapmalı ve sorunun temel nedenine odaklanmalıyız. Çelik sektöründe uzun süredir devam eden bir problem olan kapasite fazlası küresel ölçekte bir sorun ve bu sorunun çözümünde ülkelerin birlikte çalışması gerekiyor" şeklinde konuştu.