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    • Ekonomi
    • 28.10.2020 09:45
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    • 28.10.2020 09:45
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    ve 'na 12 personel alınacak

    () ile nda (KUZKA) istihdam edilmek üzere 12 personel alınacak. İki kurumun personel alımına ilişkin ilanları, 'de yayımlandı.

    AA
    İki kamu kurumuna 12 kişi alınacak

    Buna göre, , Bartın, ve illerinin herhangi birinde çalışabilecek, seyahat engeli olmayan biri iç denetçi, biri hukuk müşaviri olmak üzere 6 uzman alacak.

    BAŞVURU 16-30 KASIM ARASINDA
    Başvurular, 16-30 Kasım tarihlerinde ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan " Sınav Başvuru" bağlantısından yapılacak. Sözlü sınava katılacak adaylar, 7 Aralık'ta ilan edilecek ve sınav 22-23 Aralık'ta BAKKA'da gerçekleştirilecek.

    KUZKA BİR İÇ DENETÇİ, 5 UZMAN PERSONEL ALACAK
    KUZKA da , ve illerinin herhangi birinde görev yapabilecek, seyahat engeli bulunmayan bir iç denetçi ve 5 uzman alacak.

    Başvurular, 18-29 Kasım tarihlerinde ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan " Sınav Başvuru" bağlantısından gerçekleştirilecek.

    Sınav tarihi, KUZKA'da yapılacak sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesi sonrası www.kuzka.gov.tr adresinden duyurulacak.

    Başvuru süreci, başvuru için gerekli evrak ve işe başlama gibi konularda personel adaylarını bilgilendirmek amacıyla 20 ve 25 Kasım'da saat 20.00'de webinar düzenlenecek. Katılım için bağlantı adresleri her bir etkinliğin yapılacağı gün saat 13.00'te www.kuzka.gov.tr adresinde ve ajansın sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

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    Haberler Ekonomi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'na 12 personel alınacak