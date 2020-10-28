28-29 Ekim resmi tatillerde EFT yapılır mı? EFT ne zaman hesaba geçer?

EFT ne zaman hesaba geçer? 28-29 Ekim EFT yapılır mı? EFT'nin ne zaman yapılacağı ve hesaba ne zaman geçeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Para alıp göndermek isteyen vatandaşlar EFT ne zaman hesaba geçer sorusuna yanıt arıyor. 28 Ekim öğle saatlerinde başlayan resmi tatil 30 Ekim tarihinde sona erecek.
RESMİ TATİLLERDE EFT YAPILIR MI?
Gün içi işlemler 08.30 - 17.30 arasında gerçekleştirilebilmekte olup, sistem ile ilgili sorumluluk T.C.M.B.'na aittir. Dolayısıyla bayram tatili olması, EFT işlemlerinin hesaba geçmesine mani olacaktır.
EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?
28-29 Ekim resmi tatilde yapılacak EFT işlemleri 30 Ekim tarihinde hesaplara geçecek.
EFT NEDİR?
Açılımı Elektronik Fon Transferi olan EFT, farklı bankalar arasında gerçekleştirilen transfer işlemlerinde kullanılır. Bir örnekle açıklamak gerekirse X bankasında bulunan hesabınızdan Y bankasında bulunan bir hesaba para aktarımı yapmak istiyorsunuz. Bu durumda işlemleri EFT ile gerçekleştirmeniz gerekiyor.
EFT ile gerçekleştirilen işlemlerde yalnızca belirli saatler arasında mümkün olur. EFT transferi saatleri bankaların prosedürleri ve çalışma sistemlerine göre değişiklik gösterir. Fakat genel olarak EFT işlemleri sabah 08:00'da başlar, banka mesailerinin sona erdiği 17:30 gibi son bulur.
EFT VE HAVALE ARASINDAKİ FARK
EFT ve havale arasındaki temel fark birinde hesapların aynı bankada olması gerekirken diğerinden böyle bir zorunluluk olmaması. Havale işlemlerinde para aktarımı aynı bankada olduğu için herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılmaz. Fakat EFT işlemlerinde belirli bir tutarda ücret ödemek gerekebilir. EFT işlemleri için ödenen ücret bankadan bankaya ve işlemin yapıldığı saate göre farklılık gösterir.
Bir diğer fark ise işlem saatlerinde. Havale işlemleri 7 gün 24 saat boyunca yapılabilir. EFT işlemlerinin ise yalnızca banka mesai saatleri arasında gerçekleştirilmesi mümkündür.