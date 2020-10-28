28-29 Ekim resmi tatillerde EFT yapılır mı? EFT ne zaman hesaba geçer?

EFT ne zaman hesaba geçer? 28-29 Ekim EFT yapılır mı? EFT'nin ne zaman yapılacağı ve hesaba ne zaman geçeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Para alıp göndermek isteyen vatandaşlar EFT ne zaman hesaba geçer sorusuna yanıt arıyor. 28 Ekim öğle saatlerinde başlayan resmi tatil 30 Ekim tarihinde sona erecek.

RESMİ TATİLLERDE EFT YAPILIR MI?

Gün içi işlemler 08.30 - 17.30 arasında gerçekleştirilebilmekte olup, sistem ile ilgili sorumluluk T.C.M.B.'na aittir. Dolayısıyla bayram tatili olması, EFT işlemlerinin hesaba geçmesine mani olacaktır.