Son dakika: Borsa güne düşüşle başladı | 27 Ekim 2020 BIST100 endeksi son durum

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 44 milyona yaklaşırken, küresel piyasalar salgında ikinci dalga endişeleri ile negatif bir seyir izliyor.

Kovid-19 vakalarındaki rekor artışlar ve ülkelerin gündemine tekrar gelen sıkı tedbirler, ekonominin toparlanmasına ilişkin belirsizliklerin ve buna bağlı olarak da piyasalardaki risk algısının yükselmesine neden oldu.