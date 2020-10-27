Drone tehdidine karşı İlter kalkanı: Vatanı koruyan!

UYDU KONTROLÜNE KARŞI DAHA GÜÇLÜ SİSTEM

Aslan, uydu kontrollü sistemlere yönelik de İlter-2 isimli bir çözüm oluşturduklarını ifade ederek, araç üzerine entegre ettikleri yüksek güçlü GNSS (Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi) yanıltma ve engelleme sistemiyle yaklaşık 150 kilometre mesafeye kadar etkinlik yaratabildiklerini bildirdi. Aslan, bu şekilde hem uydu sinyallerini kapatıp hem de var olan GNSS uydularını simüle ederek hedefi istedikleri yere yönlendirebildiklerini belirtti.

Fatih Aslan, İlter'in Türkiye'de envantere girmesi için 2 yıldır yoğun mesai ayırdıklarını ve yurt içinde istedikleri noktaya geldiklerini dile getirdi. Avrupa'da bir iş ortaklığının söz konusu olduğu bilgisini veren Aslan, gelecek yıl haziran itibarıyla Avrupa'ya ihracatı hedeflediklerini vurguladı. Aslan, ürünlerinin dünyanın her yerinde kullanılmasını ve ülkeye döviz kazandırmasını amaçladıklarını kaydetti.

İlter Drone Tespit ve Engelleme Sistemi'nin yanı sıra radyo link ve otomatik yangın bastırma infilak önleme sistemleri konusunda da çalışmalar yaptıklarını anlatan Aslan, bu konularda Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketleriyle birlikte hareket ettiklerini ve yakın zamanda envantere girecek ürünler ortaya koyacaklarını sözlerine ekledi.