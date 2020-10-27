Bakan Varank'tan flaş açıklama: Üretim gücü ve sanayiden bağımsız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Varank, "Finansal piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız." dedi.



İşte Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Finansal piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız.

Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş, hakaretlere, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır.

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