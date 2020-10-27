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    • Ekonomi
    • 27.10.2020 15:46
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    • 27.10.2020 15:59
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    Bakan Varank'tan flaş açıklama: Üretim gücü ve sanayiden bağımsız

    Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı , finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Varank, "Finansal piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye sinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız." dedi.

    Bakan açıkladı: Üretim gücü ve sanayiden bağımsız

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Varank, "Finansal piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız." dedi.

    İşte Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    Finansal piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye sinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız.
    Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş, hakaretlere, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Ekonomi Bakan Varank'tan flaş açıklama: Üretim gücü ve sanayiden bağımsız