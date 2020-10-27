Bağ-Kur’luya kolay emeklilik! Yapılandırma, dondurma ve ihya kolaylığı | Emekli haberleri





Düzenlemeye göre; Bağ-Kur'lu olan esnaf, çiftçilerden 31 Ekim tarihine kadar olan prim borçlarını 2 ay içinde ödemeyen ya da yapılandırmayanların prim borcu silinirken, sigortalılıkları dondurulacak. Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak. Geçmişte borçlarını yatırmayanlar faaliyetlerini sürdürüyorsa 1 Kasım tarihinden itibaren Bağ-Kur kayıtları yeniden başlayacak.