Bağ-Kur’luya kolay emeklilik! Yapılandırma, dondurma ve ihya kolaylığı | Emekli haberleri

Vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yapılandırma düzenlemesi, Bağ-Kur'luların da yüzünü güldürdü. Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirilirken, emeklilik fırsatı da açılacak.
Düzenlemeye göre; Bağ-Kur'lu olan esnaf, çiftçilerden 31 Ekim tarihine kadar olan prim borçlarını 2 ay içinde ödemeyen ya da yapılandırmayanların prim borcu silinirken, sigortalılıkları dondurulacak. Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak. Geçmişte borçlarını yatırmayanlar faaliyetlerini sürdürüyorsa 1 Kasım tarihinden itibaren Bağ-Kur kayıtları yeniden başlayacak.
GECİKME FAİZİ YOK
Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, yasa çıktıktan itibaren 2 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na ihya (prim canlandırma) başvurusunda bulunabilecek.
Gecikme faizi yerine enflasyon farkı ve ana parayı Şubat'a kadar ödemeleri halinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Borcu biten emekli olabilecek.