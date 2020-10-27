2020 Ekim Ayı Renault Sıfır Araba Kampanyaları

Ekim ayı Renault sıfır otomobil kampanyalarında ise yeni CLIO aylık 1.599 TL ödeme imkanlarıyla veriliyor. Kampanya yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg otomobilin perakende satın alımında uygulanan 130.900 TL'lik fiyat ile geçerli olacak. 31 Ekim tarihinde ise kampanya sonlanacak. Diğer Renault kampanyaları ise şöyle;

CLIO HB 120.400 TL'den,

MEGANE Sedan 178.500 TL'den başlayan fiyatlarla kampanyası devam ediyor.

2020 Ekim Ayı Jeep Sıfır Otomobil Kampanyaları

Ekim ayında 100.000 TL kredi, 12 ay taksit ve %0 faizli ödeme seçeneği ile Jeep Compass ve Jeep Renegadeekim ayı sonuna kadar verilecek. Bu kampanya ise diğer kampanyalardan farklı olarak 15 Ekim'e kadar devam edecek.