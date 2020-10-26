



Milliyet'te yer alan habere göre Eylül itibarıyla 89 milyon liralık yatırım ve 477 kişilik istihdam taahhüdü karşılığında 3.9 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz için ön izin ve irtifak hakkı tesis edildi. 20.3 milyon metrekarelik Hazine taşınmazı yatırımcıların kullanımına sunulmak üzere ilana çıkarıldı.