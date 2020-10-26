MTV, ÖTV, KYK borçları silinecek mi? Vergi affı çıktı mı? Vergi yapılandırma nasıl yapılır?

Vergi affı çıktı mı? Vergi yapılandırma nasıl yapılır? MTV, ÖTV, KYK borçları silinecek mi? Borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Yıl sonuna kadar borçlarında yapılandırmaya giden vatandaşlara devlet tarafından büyük kolaylık sağlanıyor. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Emlak vergisi, gümrük vergisi, tüm idari para cezaları, su, atık su, yol katılım payları ve KYK borçları gibi borçları kapsayan düzenlemenin detayları belli oldu. İşte, vergi affı çıktı mı sorusunun cevabı!

DETAYLAR BELLİ OLDU!

AK Parti'nin toplumun birçok kesimini ilgilendiren vergi ve amme alacaklarına ait geniş kapsamlı borç yapılandırmasıyla ilgili teklifinin detayları belli oldu. AK Parti'nin hazırlamış olduğu düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen, içerisinde varlık barışı ve kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması gibi önemli maddeler içeren kanun teklifine eklendi.