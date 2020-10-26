MTV, ÖTV, KYK borçları silinecek mi? Vergi affı çıktı mı? Vergi yapılandırma nasıl yapılır?

Vergi affı çıktı mı? Vergi yapılandırma nasıl yapılır? MTV, ÖTV, KYK borçları silinecek mi? Borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Yıl sonuna kadar borçlarında yapılandırmaya giden vatandaşlara devlet tarafından büyük kolaylık sağlanıyor. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Emlak vergisi, gümrük vergisi, tüm idari para cezaları, su, atık su, yol katılım payları ve KYK borçları gibi borçları kapsayan düzenlemenin detayları belli oldu. İşte, vergi affı çıktı mı sorusunun cevabı!
DETAYLAR BELLİ OLDU!
AK Parti'nin toplumun birçok kesimini ilgilendiren vergi ve amme alacaklarına ait geniş kapsamlı borç yapılandırmasıyla ilgili teklifinin detayları belli oldu. AK Parti'nin hazırlamış olduğu düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen, içerisinde varlık barışı ve kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması gibi önemli maddeler içeren kanun teklifine eklendi.
500 MİLYARLIK YAPILANDIRMA
Komisyonda kabul edilen düzenlemeye göre; KDV, motorlu taşıtlar vergisi gibi borçları, vergi cezaileri gecikme zamları, nüfus para cezaları, Karayolları Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, karayolların usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, 6183 sayılı kanuna göre takip edilen diğer alacaklar yeniden yapılandırılacak. 500 milyarlık alacağının yapılandırmasının tahsilatında borçluya 2 ayda bir ödeme koşulu ile 18 taksit imkânı getiriliyor.
Bunun etkisiyle, 36 aya kadar bir taksitlendirme olmuş olacak. İlk taksit tarihine kadar peşin ödeme yapılırsa, anaparaya işleyen faizler silinecek. Bunun hesaplanmasında Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (YÜFE) kullanılacak. İlk taksit içerisinde bu borçlar ödenirse, YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ı da silinmiş olacak. İlk taksit ödeme tarihi Ocak 2021 olarak belirlendi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un ayrıntılarını açıkladığı pakette öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da bulunuyor. Yapılandırmadan yararlanmak için yılsonuna kadar başvuru yapılabilecek. Daha önceki düzenlemelerden yararlananlar ve borçlarını ödeyemeyenler de yeniden yapılandırma kapsamına alındı.
SGK PRİMLERİ KAPSAMDA
Sosyal güvenlik primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırma kapsamına alındı. İlk taksit Şubat 2021'de ödenecek. Gümrük vergisi, gümrük para cezalarının yapılandırma kapsamına alındı.
EMLAK VERGİSİ DE VAR
İl özel idarelerine olan borçlar da kapsama girdi. Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergileri, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırma kapsamına alınıyor. Bunlara da yine yıl sonuna kadar müracaat edilmesi gerekiyor. TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırma kapsamında bulunuyor. KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları ve organize sanayi bölgelerinin kredi borçları da yapılandırılacak. İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazlar hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacakları da yapılandırma kapsamında. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları da kapsama alındı.
500 MİLYAR LİRALIK YAPILANDIRMA
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Muş, vergi yapılandırması teklifinin vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsadığını söyledi. Muş, yapılandırılan borçlara 18 taksit imkAnı tanınacağını ifade etti. Muş, "Vergi affı da pakette yer alıyor mu?" sorusu üzerine, "Hayır, yapılandırma ve vergi barışı var" dedi. Yapılandırmasının miktar olarak büyüklüğünün sorulması üzerine Muş, "Farklı farklı kurumların alacakları var. Farklı idareler, farklı birimler var. Yaklaşık 500 milyar lira gibi bir rakam burada telafuz edebiliriz" bilgisini verdi.
KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un verdiği bilgiye göre, borç yapılandırmasında, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cezaları, KYK borçları, hazine alacakları kapsamda olacak. Peşin ödeme yapılırsa faizler silinecek. Yıl sonuna kadar müracaat etmek gerekecek
KYK BORÇLARI İÇİN 1 YIL ERTELEME GELEBİLİR!
KYK borçlarının yapılandırma kararı çerçevesinde yapılandırma sonrası Pandemi süreci nedeni ile taksitler için 1 yıl erteleme kararı konuşulanlar arasında yerini aldı. Bu kapsamda yapılandırma yapan öğrenciler taksit ödemelerine 1 yıl sonra başlayabilecek.
KYK BORÇLARI YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?
KYK borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, TÜİK'in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor.
İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle alınan kredi 2-3 katına çıkıyor.
KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler "turkiye.gov.tr"'den e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.
VERGİ AFFI KAPSAMINA ALINAN BORÇLAR
Verilen önergelerle yapılan düzenlemelere göre, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçiş cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar da yapılandırılacak.