Dolar ve euro alış satış fiyatları, piyasaların açılış gününde merak konusu olmaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9640 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4200 lira olmuştu. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,9790 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 9,4400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4420 lira olarak belirlendi. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? 26 Ekim dolar alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?