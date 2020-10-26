Dolar ve euro alış satış fiyatları, piyasaların açılış gününde merak konusu olmaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9640 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4200 lira olmuştu. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,9790 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 9,4400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4420 lira olarak belirlendi. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? 26 Ekim dolar alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, haftaya satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 azalarak 358 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,5 düşüşle 12.322 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 5.824 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 azalışla 4.855 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 gerileyişle 6.830 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,6 düşüşle 19.000 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1,1823 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki rekor artış ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle Avrupa borsalarında satıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.
Bugün, yurt dışında Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile yeni konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Brexit konusu ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI GERİLEDİ
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimi, teşvik paketi gelişmeleri ve jeopolitik riskler piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam ederken, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış, risk iştahını negatif etkiliyor.
Söz konusu gelişmelerle yeni haftaya satış ağırlıklı bir seyirle başlanan Asya borsalarında, Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.226,60 puanla bu ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından günü yüzde 0,8 azalışla 3.251 puandan tamamladı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 23.494 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 104,9 seviyelerine yükseldi.
Güney Kore'de Kospi endeksi kapanışta yüzde 0,7 gerileyerek 2.344 puan olurken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 kayıpla 40.165 puanda seyrediyor. Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
COVİD-19'DA TIRMANIŞLA HİSSELER DÜŞTÜ
Başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere, birçok ülkede Covid-19 vakalarında meydana gelen hızlı artışların etkisiyle, dünyanın önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler yeni haftaya düşüşlerle başladı.
Son gelen verilere göre küresel düzeyde enfekte olan insanlar 43.3 milyon kişiye ulaşırken, ölenler de 1.16 milyon kişiyi buldu.
Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.09 kaybederken, Güney Kore'de Kospi Bileşik Endeks yüzde 0.69 düştü. Çin anakarasında, Şangay Bileşik Endeks yüzde 1.07 ve Shenzhen Bileşik Endeks yüzde 0.09 değer kaybetti.
Avustralya'da S&P/ASX200 Endeksi yüzde 0.18 kaybetti. Hong Kong'daki Hang Seng Endeksi tatil nedeniyle kapalıydı.
Almanya'da DAX Endeksi açılış seansında yüzde 2.67 veya 338 puan, Paris'te CAC40 Endeksi yüzde 1.32 düştü. Londra'da FTSE Endeksi, Rolls-Royce Holding'in yüzde 2.42 gerilemesi ile yüzde 1.28 değer kaybetti.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.27 düşüşle 1.18311'e gerilerken, sterlin ABD para biri karşısında yüzde 0.28 düşerek 1.30058 düzeyine geriledi.
Dow Jones yüzde 1.23 veya 348 puan gerilerken, Nasdaq 100 Endeksi yüzde 0.98 veya 114 puan ve S&P 500 yüzde 1.18 düştü.
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 7,9790 liradan, avro 9,4420 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,9770 liradan alınan dolar, 7,9790 liradan satılıyor. 9,4400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4420 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9640 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4200 lira olmuştu.