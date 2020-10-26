Enflasyona Göre Maaş Hesaplama

Maaş zammı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı resmi oranlar doğrultusunda yapılabilir. Bu noktada farklı endeksler doğrultusunda hesaplama yapılabileceğini de belirtmekte fayda var.

12 Aylık Ortalamalı TÜFE: 12 aylık oranlar toplanır ve ardından çıkan sonuç 12'ye bölünerek yıl ortalaması bulunur. Elde edilen sonuç, yapılacak zam oranını verir.

Geçen Yılın Aynı Ayına Göre TÜFE: Bu oran doğrultusunda zam alıyorsanız ve Ocak 2020'de zam alacaksanız Ocak 2019 ile bu sene arasındaki TÜFE artışı doğrultusunda maaş hesaplanır.

12 Aylık Ortalamalı Yİ-ÜFE: Yİ-ÜFE, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi anlamına gelir. 12 aylık toplam oranın ortalaması alınarak maaş zam oranı bulunabilir.

Geçen Yılın Aynı Ayına Göre Yİ-ÜFE: Geçen yılın aynı ayına oranla görülen değişim doğrultusunda zam yapılır.

12 Aylık Ortalamalı TÜFE+Yİ-ÜFE: TÜFE ve Yİ-ÜFE'nin açıklanan yıllık oranları toplanır ve ikiye bölünür. Çıkan sonuç zam oranını verir.

Geçen Yılın Aynı Ayına Göre TÜFE+Yİ-ÜFE: TÜFE ve Yİ-ÜFE'nin geçen yılın aynı ayına göre değişim oranları toplanır ve ikiye bölünür. Çıkan sonuç maaş zam oranıdır.

Şimdi, güncel bir örnekle bu oranlardan biri doğrultusunda hesap yapalım.

Diyelim ki 12 aylık ortalamalı TÜFE doğrultusunda zam alıyorsunuz ve maaş döneminiz ocak ayı. Bu durumda Ocak 2020'de enflasyon farkı doğrultusunda alacağınız zamlı maaş hesaplaması şu şekilde olacak:

Maaşınızı TÜFE oranı ile çarpın.

Çıkan sonucu 100'e bölün.

Çıkan sonucu maaşınıza ekleyin.

Aylık maaşınız 3.000 TL olsun, TÜFE oranı ise %11,84.

3.000 (maaşınız) x 11,84 (yapılacak zam oranı) = 35.520

35.520 / 100 = 355,2

3.000 (maaşınız) + 355,2 (alacağınız zam) = 3.355,2 (zamlı maaşınız)