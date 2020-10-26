Memur maaş zammı - Milyonlarca memur bekliyordu. Zamlar belli oldu ve Meclis'e sunuldu. Memurlar için 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde birçok güzel haber yer alıyor. Milyonlarca memurun alacağı tayin bedeli, harcırah, eğitime hazırlık ödeneği, OHAL tazminatları gibi ücretlere zam geliyor. Temmuz'da gelirleri yüzde 5.75 artan memurlar ve emekliler Ocak zammını merak ederken, ipuçları da geliyor. 2020 enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4.49, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3.49 zam göründü.
2021 yılında memur ve hizmetlilerin alacağı gündelik tutarları;
-Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları 80,50 TL,
-Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 73,50 TL,
- Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 61,65 TL,
- Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 57,55 TL,
- Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 54,05 TL
- Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 47,65 TL,
- Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 46,35 TL.
6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 33'üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında 61,65 TL esas alınır. Bu yıl yapılan artış % 9,893 oranındadır.
6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 33'üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı esas alınmaktadır.
Yine 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 33'üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin % 50'si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin % 40'ı esas alınır.
Arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminatlar arttı
6245 sayılı Kanun'un 50'nci maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5'inci bentlerinde yer alan personelden;
Kadro derecesi 1-4 olanlar 18,90 TL,
Kadro derecesi 5-15 olanlar 18,25 TL.
Bu tazminattan yararlananlardan; memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. Yine bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ödenir.
Aylık maktu fazla çalışma ücreti 790 TL'ye yükseldi
Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanun'da belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.
Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;
10.000'e kadar olanlar için 321 Türk Lirası'nı,
10.001'den 50.000'e kadar olanlar için 344 Türk Lirası'nı,
50.001'den 100.000'e kadar olanlar için 380 Türk Lirası'nı,
100.001'den 250.000'e kadar olanlar için 429 Türk Lirası'nı,
250.001'den 1.000.000'e kadar olanlar için 512 Türk Lirası'nı,
1.000.001'den fazla olanlar için 594 Türk Lirası'nı,
Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 594 Türk Lirası'nı, Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler içinse 790 Türk Lirası'nı geçemez.
Terör eylemlerinin olduğu illerde çalışanlara 164,50 TL ilave ücret
375 sayılı KHK'de belirtilen memurlar ve diğer kamu görevlilerine Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara her yıl bütçe kanunlarında gösterilen miktarı geçmemek üzere aylık ek tazminat ödenebilmektedir.
Buna göre, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 28'inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın tavanı 164,50 Türk Lirası olarak uygulanır. Ancak, Cumhurbaşkanı bu tutarı %50'sine kadar artırmaya yetkilidir.
2021 yılında Tayin Bedeli ne kadar oldu?
2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek tayın bedelinin aylık tutarı, (2.100) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarı geçemez. Bu göstergeler 2020 yılındakilerle aynıdır.
Öğretmenlere yapılacak hazırlık ödeneği ile ilgili neler yer alıyor?
2021 yılında ödenecek hazırlık ödeneği toplu sözleşme ile 1.250 TL olarak belirlenmişti. Bu ödemeyle ilgili olarak Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinde; "657 sayılı Kanun'un ek 32'nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50'si oranında yapılır" ifadelerine yer verilmiştir.
Enflasyona Göre Maaş Hesaplama
Maaş zammı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı resmi oranlar doğrultusunda yapılabilir. Bu noktada farklı endeksler doğrultusunda hesaplama yapılabileceğini de belirtmekte fayda var.
12 Aylık Ortalamalı TÜFE: 12 aylık oranlar toplanır ve ardından çıkan sonuç 12'ye bölünerek yıl ortalaması bulunur. Elde edilen sonuç, yapılacak zam oranını verir.
Geçen Yılın Aynı Ayına Göre TÜFE: Bu oran doğrultusunda zam alıyorsanız ve Ocak 2020'de zam alacaksanız Ocak 2019 ile bu sene arasındaki TÜFE artışı doğrultusunda maaş hesaplanır.
12 Aylık Ortalamalı Yİ-ÜFE: Yİ-ÜFE, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi anlamına gelir. 12 aylık toplam oranın ortalaması alınarak maaş zam oranı bulunabilir.
Geçen Yılın Aynı Ayına Göre Yİ-ÜFE: Geçen yılın aynı ayına oranla görülen değişim doğrultusunda zam yapılır.
12 Aylık Ortalamalı TÜFE+Yİ-ÜFE: TÜFE ve Yİ-ÜFE'nin açıklanan yıllık oranları toplanır ve ikiye bölünür. Çıkan sonuç zam oranını verir.
Geçen Yılın Aynı Ayına Göre TÜFE+Yİ-ÜFE: TÜFE ve Yİ-ÜFE'nin geçen yılın aynı ayına göre değişim oranları toplanır ve ikiye bölünür. Çıkan sonuç maaş zam oranıdır.
Şimdi, güncel bir örnekle bu oranlardan biri doğrultusunda hesap yapalım.
Diyelim ki 12 aylık ortalamalı TÜFE doğrultusunda zam alıyorsunuz ve maaş döneminiz ocak ayı. Bu durumda Ocak 2020'de enflasyon farkı doğrultusunda alacağınız zamlı maaş hesaplaması şu şekilde olacak:
Maaşınızı TÜFE oranı ile çarpın.
Çıkan sonucu 100'e bölün.
Çıkan sonucu maaşınıza ekleyin.
Aylık maaşınız 3.000 TL olsun, TÜFE oranı ise %11,84.
3.000 (maaşınız) x 11,84 (yapılacak zam oranı) = 35.520
35.520 / 100 = 355,2
3.000 (maaşınız) + 355,2 (alacağınız zam) = 3.355,2 (zamlı maaşınız)