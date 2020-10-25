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    • Ekonomi
    • 25.10.2020 10:46
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    • 25.10.2020 10:46
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    Şuan , ? Türkiye'de şu an saat kaç? bugün saatler geri alındı mı?

    Türkiye’de şu an ? sorusu vatandaşların en çok konuştuğu konulardan birisi haline geldi. Yaz ve kış saati konusunda daha önceden 2016 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda bazı yenilikler ön planda yer almıştı. 2016 yılından beri sabit saat uygulamasına geçen Türkiye’de her yıl olduğu gibi bu yıl da saat karmaşası yaşanmaya devam ediyor. Teknolojik aletlerin bir kısmı kendiliğinden saatleri geri alınca tüm saatler farklı bir zamanı göstermeye başladı, saatin kaç olduğuna dair kafa karışıklığı yaşayan vatandaşların ilk başvurduğu yöntem 'da “Saat kaç?” araması yapmak oldu. Türkiye'de saatler geri alınmadı. Doğru saati öğrenmek için resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.

    Türkiye'de şu an saat kaç? 25 Ekim bugün saatler geri alındı mı?

    Türkiye'de şu an saat kaç? Gün ışığından daha fazla yararlanmak adına gerçekleştirilen kış saati uygulaması akabinde 'Saatler geri alınacak mı, saatler geri alındı mı' sorusunun cevabı merak konusu oldu. Peki, 25 Ekim bugün saatler geri alındı mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi?
    Sabit saat uygulamasına geçen Türkiye'de kimi elektronik aletlerin ve cep telefonların saatlerinin, kış saatine otomatik geçiş yapması karmaşa yarattı. Türkiye pazar sabahına kafa karışıklığıyla uyanırken, vatandaşlar "saat kaç" sorusunun cevabı için Google'a akın etti.

    SAATLER GERİ ALINDI MI?

    Telefondaki saat farklı, duvardaki saat farklı zamanları işaret edince vatandaşlar Google üzerinde saat kaç sorusuna cevap aramaya başladı.

    Kış saati uygulamasında geçildiğini zannedenler 'saat kaç' diye aramaya başladı. Türkiye zaten yaz saati uygulamasında olduğu için saatler geri alınmadı. Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Ancak Türkiye bu yıl kış saatine geçmedi.

    SAAT KAÇ?

    Türkiye'de saatler geri alınmadı. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.

    GMT yani Greenwich Mean Time, başlangıç meridyeni olarak Londra'nın güney doğusundaki Greenwich banliyösünden alır. UTC ise eş güdümlü evrensel zaman olarak tanımlanır ve atomik olarak hesaplanır ve güneş zamanına göre hesaplananan GMT'den daha hassastır. Ancak GT ile arasındaki fark oldukça küçüktür ve günlük kullanımı etkilemez.
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    Haberler Ekonomi Şuan saat kaç, nasıl öğrenilir? Türkiye'de şu an saat kaç? 25 Ekim bugün saatler geri alındı mı?