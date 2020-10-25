SAATLER GERİ ALINDI MI?

Telefondaki saat farklı, duvardaki saat farklı zamanları işaret edince vatandaşlar Google üzerinde saat kaç sorusuna cevap aramaya başladı.

Kış saati uygulamasında geçildiğini zannedenler 'saat kaç' diye aramaya başladı. Türkiye zaten yaz saati uygulamasında olduğu için saatler geri alınmadı. Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Ancak Türkiye bu yıl kış saatine geçmedi.