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    • Ekonomi
    • 25.10.2020 15:23
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    • 25.10.2020 15:23
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    Son dakika: dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek

    'nda 'ye doğrudan yatırımlar ele alınacak. Konferans kapsamında, , küresel dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek. Şirketlerin toplam ciroları ve piyasa değerleri trilyonlarca doları buluyor.

    AA
    Bakan Albayrak dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek

    Citibank tarafından düzenlenen , 'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

    Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası küresel ekonomilerin nasıl şekilleneceği, tedarik zincirlerinin ne yönde değişeceği konularının tartışıldığı bir ortamda önemli bir toplantı gerçekleştiriyor.

    27 Ekim'de Citibank tarafından düzenlenecek toplantıda , uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek.

    Video konferans yoluyla yapılacak toplantıya teknoloji, ilaç, otomotiv, enerji, sigortacılık gibi sektörlerden 100'den fazla şirketin temsilcileri katılacak.

    Dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren küresel şirketlerin toplam ciroları ve piyasa değerleri trilyonlarca doları buluyor.

    Aralarında dünyanın en değerli şirketlerinin de bulunduğu toplantıda, doğrudan yatırımlar konusunda Türkiye'deki yatırım imkanları, fırsatlar ve gelişmeler ele alınacak.

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