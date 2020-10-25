TÜRK TELEKOM SİL SÜPÜR KAMPANYASI İLE 10 GB BEDAVA İNTERNET!

Türkiye'de en çok aboneye sahip olan cep telefonu operatörleri arasında yer alan Türk Telekom başlatmış olduğu sil süpür uygulaması ile kullanıcılara 10 GB'a kadar bedava internet kazanma imkanı sunuyor.

Uygulama üzerinden sunulan oyunları oynayarak tamamen ücretsiz bir şekilde cepten internet, sınırsız konuşma ve sürpriz hediyeler kazanma fırsatı sunuluyor. Ancak kampanyaya katılmak için mutlaka öncesinde Türk Telekom online işlemler üzerinden kayıt olmanız gerekiyor.