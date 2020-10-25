Metrekare başına 100 lira ceza! Kiralayana da verilecek

YAPTIRIM GEREKİYOR

Hürriyet'in haberine göre Kılıç şu bilgileri verdi: "Meclis'te görüşmeye devam ettiğimiz yasa teklifimizde, hobi bahçesine dönüştürülen tarım arazilerini kullananlar için bir ceza öngörülüyor. Bu araziler üzerindeki kaçak yapılarını öngörülen sürede yıkmayanlara ilk etapta metrekare başına 10 lira ceza uygulanacak. Eğer iki ay içinde yıkmazlarsa bu ceza 3 katına, yani 30 liraya çıkacak. Tarım arazilerini parçayarak hobi bahçesi adı altında pazarlayanlar daha büyük suçlu. Bunlarla alakalı da bir şeyler yapılması lazım ki arz piyasasını kapatabilelim. Onun için de, tarım arazileri üzerindeki hobi bahçeciliğini hukuki bir olay gibi yutturan, kooperatifler kurma yoluyla arazileri parçalı hale getirip, 10 liraya aldığı arazinin dönümünü 200 liraya satıp nemalanıp, sonra da ortadan kaybolan insanların da bu yapmış olduklarının bir karşılığının olması, yani, tarım arazilerimizi bu şekilde mahvedenlere de yaptırım getirilmesi gerekiyor.

SIYRILIP GİTMEMELİLER

Birinci suçlu, kabahatli bunlar. Çünkü, ilk baştan bu işi bilerek kurgulayarak yapan, vatandaştan düşük fiyata aldığı araziyi tarımda kullanılamayacak hale getirenler bunlar. Küçük küçük parçalara ayırıp hisselendirerek bu işten ciddi kar elde edenlerin, sanki bu işte hiçbir suçları kabahatleri yokmuş gibi yakayı kurtarıp sıyrılıp gitmemeleri gerekiyor. Aksi halde, bu konuda arzu ettiğimiz sonuca tam olarak ulaşamayız. Bu yapılmazsa, arazilerin katledilişi devam edecektir, onun için bunların yaptıklarının da bir karşılığının olması gerekir. Bunu da bir müeyyide altına almak istiyoruz. Yani bu işten birinci dereceden suçlu olanların korkmalarını, bu işten caymalarını sağlayacak bazı yaptırımların olması gerekiyor. Yapmak istediğimiz de bu.