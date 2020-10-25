Kolye yapmak için dağda dolaşırken buldu! Tam 500 yıllık!

'TRİLOBİTLER DİNOZORLARDAN ÖNCE YOK OLMUŞ'

Kayhan Dumral'ın bulduğu fosillerini inceleyen Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Engin Er, ammonitlerin yaklaşık 145- 200 milyon yıl önce, trilobitlerin ise 550 milyon yıl önce yaşadıklarını söyledi. Trilobitlerin dinozorlardan daha önce yok olduklarını ifade eden Er, "Burada 2 tane fosil var. Bunlardan biri ammonit dediğimiz fosiller, diğeri trilobit dediğimiz fosiller. Bunların taş olarak adlandırılması doğru değil. Bunlar taşlaşmış fosiller. Jeolojik zamanlarda yaşamış, bulundukları ortamlarda hayatlarını kaybetmiş ve taşlaşarak fosil haline gelmiş canlılardır. Bunların pek çok örnekleri vardır. Jeolojik zamanların takip edilmesi bu şekilde olur zaten. Örneğin ammonit dediğimiz ve kafadan bacaklı olarak adlandırdığımız, jeolojik zamanlarda yaşamış fosillerdir. Yani yaklaşık bundan önceki 145 ile 200 milyon yıl arasında daha yoğun olarak deniz ortamında yaşamış ammonitlerdir. Bunlar dinozorlarla beraber yaşam şanslarını kaybetmişlerdir. Artık ammonit diye bir canlı dünyada bulunmamaktadır. Nesli kesin olarak yok olmuştur. Trilobit olarak adlandırdıklarımız da, kambriyen devri öncesi dediğimiz 550 milyon yıldan başlayan dönemde dinozorlardan önce yok olmuş canlılardır. Deniz tabanı ve tabanın 100 metre yüksekliği arasında yaşamış ve deniz tabanında taşlaşmış fosillerdir. Bu fosillerin ekonomik değerinden çok bilimsel değerleri daha fazladır" diye konuştu.