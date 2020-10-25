

1999 ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞLİ OLMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Belirtilen tarihten önce sigorta girişi olanlar için bir liste hazırlayarak detayları açıkladık. 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan vatandaşlar için 25 yıllık sigortalılık süresi geçerli oluyor. Ayrıca emekli olabilmek için 4500 gün prim ödemeleri gerekiyor.

30 Nisan 2008'den sonra sigorta girişi olan çalışanların ise emekli olabilmeleri için 5400 günlük prim ödeme şartına uymaları gerekiyor.

Burada 1999 öncesi girişi olanların büyük bir avantajı var. 9 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar için 15 yıllık sigortalılık süresi geçerli oluyor. Üstelik sadece 3600 gün prim ödemeleri isteniyor.