



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 nakdi sosyal destek programı kapsamında ekim ayında 99 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Selçuk, ekim ayına ilişkin muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara ve öksüz/yetimlere yönelik sosyal yardım ödemelerinin dün itibarıyla başlayacağını ve 28 Ekim'e kadar devam edeceğini belirtti.