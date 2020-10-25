A101 aktüel ürünler kataloğu 24-30 Ekim 2020! A101 aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!

A101 haftanın yıldızları ürünleri 24 Ekim'de indirimli sunulmaya başladı ve 30 Ekim'e kadar kampanya devam edecek. Henüz ziyaret etmemiş olan vatandaşlar A101 aktüel ürünler kataloğu 24-30 Ekim 2020 kataloğunu inceleyerek neler alacaklarını planlıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden çeşitli ürünleriyle yine dopdolu olan A101 aktüel ürünleri haberimizde bulabilirsiniz.
A101 24-30 EKİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Çiçeğim Ultra Çamaşır Suyu 9,95 TL
Mendiva Islak Havlu 101'li 4,95 TL
Dondurulmuş Antep Fıstıklı Pasta 15,00 TL
Algida Keyif Kakao Vanilya 9,50 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde
Çokça Közlenmiş Patlıcan 4,95 TL
Meyve ve sebze ürünlerinde indirimler