Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, SABAH ve A Para'nın düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi programına katılarak elektrikli yerli otomobil hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Zirvedeki 'Geleceğin Şehirleri' panelinde konuşan Kurum, "Yerli otomobili elektrikli üretiyoruz. Bunun içinde elektrikli şarj istasyonlarına ihtiyacımız var. İmar planlarını da artık bu araçlara göre tasarlayacağız" diyerek yeni imar planlarının elektrikli otomobillerin şarj istasyonlarına göre şekilleneceğini vurguladı.