ABD'de ham petrol stoklarında piyasa beklentisi doğrultusunda düşüş gerçekleşmesi, fiyatlardaki aşağı yönlü baskıyı az da olsa hafifletiyor. ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon varil azaldı.

Brent petrolde teknik olarak 42,69 ile 41,66 dolar aralığının direnç, 41,10 ile 40,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.