İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri başladı.
Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. Elvan, teklifin görüşmelerine başlamadan önce komisyon üyelerinden CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'na söz verdi.
Kuşoğlu, usul üzerine söz alarak teklifle ilgili etki analizi yapılmadığını, bir etki analizi getirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Merkez Bankası, Sayıştay ve Türkiye Varlık Fonunun, komisyonu bilgilendirmesi gerektiğini, bütçe görüşmelerinden önce soru sorma ihtiyacı bulunduğunu belirten Kuşoğlu, "Milli iradeyi dikkate almamak çok büyük bir yanlışlıktır." dedi.
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, çalışmaların "yangından mal kaçırır gibi" hızlı bir şekilde yürütüldüğünü savunarak "Sağlıklı argümanlar ortaya koyabilmemiz için zamana ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, teklifte bir çok düzenleme bulunduğunu, bunların nasıl bir fayda sağladığına yönelik bir çalışmanın ise olmadığını ileri sürdü. Usta, teklifin gerekçelerinin yetersiz olduğunu da savunarak "Neyi gizlemeye çalışıyoruz? Niye gerekçeleri yetersiz yazıyoruz?" diye sordu.
AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise komisyondaki milletvekillerinin, özellikle kendi yaptığı konuşmayı, izin almaksızın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlamamasını istedi.
Komisyon Başkanı Elvan, etki analiziyle ilgili görüştüğü teklif sahibi milletvekillerinin, gerekli hazırlıkları yaptığını, komisyondaki açıklamalarında bunlara yer vereceklerini düşündüğünü söyledi. Elvan, "Bu konuda kapsamlı bir açıklama kanun teklifini hazırlayan milletvekillerimizden bekliyoruz." dedi
Kanun teklifinin, TBMM Başkanlığına sunulur sunulmaz görüşüldüğü eleştirilerine de yanıt veren Elvan, teklifin 6 gün önce komisyon üyesi milletvekillerine aktarıldığını bildirdi. Elvan, bu sürede gereken değerlendirmelerin yapıldığını düşündüğünü ancak bütçe görüşmeleri nedeniyle kanun teklifi geldikten sonra parti sözcüleriyle görüşme imkanı olmadığını kaydetti.
Bütçe görüşmeleriyle ilgili de gereken hassasiyeti gösterdiklerini dile getiren Elvan, bütçe görüşmelerinin sunuşunu aldıktan sonra yaklaşık bir haftalık süre verdiklerini belirtti.
Elvan, milletvekillerinin kendi yaptıkları açıklamaları canlı yayınlayabileceklerini ancak başkanlık divanının bilgisi dışında mobil cihazlarla yayın yapma yetkisi bulunmadığını söyledi.
İŞTE DETAYLAR
*İstihdamda öncelik 12 aydan daha uzun süredir işsiz olanlara verilecek.
*1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 tarihleri arasında çıkardığı çalışanı geri alanın primi devletten olacak.
* Bu kişileri alan işverene günlük 44.15 lira ödeme yapılacak.
*Yasa sonrası 30 günde başvuran işçi için devlet 1.324 lira destek verecek
*Destek fesih yasağı süresince devam edecek
*Bu işverenlere sigortasız çalıştırmışsa geriye dönük ceza verilmeyecek.
*8 milyon çalışana verilen 16 milyar liralık asgari ücret desteği sürecek
*İşe başladıktan sonra ücretsiz izne çıkarılanlar aylık bin 168 lira nakdi ücret desteğinden yararlanacak.
*İlave istihdama prim desteği verilecek.
*Destek süresi 12 ay olacak. Kadın, genç ve engellide 18 aya çıkacak.
ÖNCELİK İŞSİZLERE
Düzenlemede önceliğin işsizlere verildiğini görüyoruz. 12 aydan daha uzun süredir işsiz olanların istihdamına öncelik tanınacak. Buna göre 1 Ocak 2019'tan işten çıkarma yasağının başladığı 17 Nisan 2020 tarihine kadar yaklaşık 16 aylık sürede işini kaybetmiş olanları çalıştırmaya başlayan işverenlere prim desteği sağlanacak. İşsizler eski işyerlerine başvurduklarında işe girerlerse prim desteği olarak işverene günlük 44 lira 15 kuruş yani ayda 1.324 lira 50 kuruş ödenecek. Bu destekler işverenin SGK'ya olan prim ödemelerinden mahsup edilerek ödenecek.